Мир слышит Украину в Давосе и знает, что Россия сделала в Днепре и везде, куда она принесла смерть, — Зеленский

Во вторник, 17 января, в Давосе (Швейцария) стартовал очередной экономический форум, где страны-партнеры продемонстрировали свою солидарность и поддержку Украине. Россия остается в статусе террориста и представляет угрозу для всего цивилизованного мира.

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Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, традиционно обращаясь к украинцам через свой Telegram-канал. Политик обозначил, что в своих бедах и сражениях наш народ не остается наедине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть", – указал он.

Гарант особо подчеркнул роль первой леди Елены Зеленской на форуме. Супруга президента представила украинскую "формулу мира" и рассказала о десяти шагах, которые помогут сделать жизнь безопасной и справедливой не только в Украине, но и в странах коллективного Запада.

"Поддержка миром нашей дипломатической инициативы очень ощутима. Мы делаем все, чтобы эта поддержка стала действительно глобальной и чтобы шаги по завершению российской агрессии и возвращению безопасности были предприняты всеми влиятельными участниками международных отношений", – подчеркнул Зеленский.

В течение дня украинский лидер обсудил оборонное сотрудничество с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Обе стороны активно готовятся к новой встрече в формате "Рамштайн".

Зеленский также поблагодарил всех причастных к реальной поддержке Украины современным вооружением. Ключевым решением за этот день стало заявленное премьер-министром Нидерландов Марком Рютте намерение отправить военным ВСУ ПВО Patriot.

"Спасибо, Марк! То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО", – подчеркнул глава нации.

Он отдельно выделил ситуацию с ракетным ударом российских террористов по многоэтажке в Днепре, сейчас по факту военного преступления ведутся многочисленные расследования в рамках уголовного кодекса. С каждым днем получается установить все больше фактов для конкретных судебных решений в будущем.

"Я хочу поблагодарить всех волонтеров, общественных деятелей, особенно – журналистов, которые помогают расследованиям. И, конечно, я благодарю всех наших воинов, каждого и каждую, кто защищает государство, в составе всех наших сил обороны и безопасности делает все, чтобы выгнать российскую армию из Украины", – заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий канцлер Шольц заявил о переговорах с союзниками по поводу возможных поставок Украине тяжелых танков. В то же время, он отметил, что любые объявления по этому поводу должны быть согласованы с партнерами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые лично встретился с генералом армии Соединенных Штатов Америки Марком Милли. Историческая встреча двух военных руководителей состоялась 17 января на территории Польши.