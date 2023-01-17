Залужный впервые лично встретился с генералом Милли в Польше: говорили о поддержке ВСУ для победы над врагом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный впервые лично встретился с генералом армии Соединенных Штатов Америки Марком Милли. Историческая встреча двух военных руководителей состоялась 17 января на территории Польши.

Видео дня

Об этом сам украинский генерал написал у себя на Telegram-канале. Союзники обсудили все актуальные проблемы, которые необходимо решить, чтобы приблизить полномасштабную победу Украины.

В частности, речь шла о вооружении, которое американская сторона может предоставить украинской армии в качестве военной помощи. Именно оно способно дать отпор противнику, освободив временно захваченные города.

"Я поблагодарил генерала Милли за непоколебимую поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и другими союзниками Украины", – указал Залужный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще 3 января Залужный в телефонном разговоре с Марком Милли доложил об обстановке на рубеже Сватово – Кременная в Донецкой области, на Лисичанском направлении, а главное, участке Соледар – Бахмут – Майорск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!