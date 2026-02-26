'Мир не должен повторить ошибок': Залужный в парламенте Британии рассказал об участии украинцев во Второй мировой войне и российской лжи

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в четверг, 26 февраля, выступил в парламенте Соединенного Королевства. Он во время выступления говорил об участии украинцев во Второй мировой войне.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, Россия по сей день использует эту войну для пропаганды и разжигания вражды против украинского народа.

Выступление Залужного в парламенте Британии

В своей речи Залужный рассказал, что для президента России Владимира Путина Вторая мировая война это главный консолидирующий фактор, а миф о "великой победе" является некой религией оправдания убийств.

"Переосмысление Украиной войны как трагедии, вызванной фашистским и коммунистическим режимами, стали для Москвы вызовом. И агрессия против Украины подается как "продолжение борьбы с нацизмом", так называемая "денацификация", — сказал он.

Он также заявил, что хотя на самом деле украинский вклад в разгром Третьего Рейха был колоссальным, коммунистический режим так и не осудили после 1945 года, а Ялтинская система закрепила раздел Европы.

"Мир не должен повторить ошибок после Второй мировой войны. Компромисс с агрессором без его поражения будет означать лишь отложенную войну. Поддержка Украины — это не только поддержка государства, которое защищается. Это защита принципов международного права и демократии в мире", — сказал бывший главком ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовилась к полномасштабному вторжению России еще до официального признания угрозы. Главное управление разведки и Валерий Залужный во времена командования украинской армией тайно планировали оборону, пока президент Владимир Зеленский не верил в вероятность атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-глава ВСУ впервые публично заявил о глубоких разногласиях с Владимиром Зеленским, которые возникли после начала полномасштабного вторжения России. Он также рассказал об обыске в своем кабинете в 2022 году, после чегозвонил тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

