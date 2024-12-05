'Мир мало реагирует на то, что в России делают с украинскими пленными': Зеленский обратился к правозащитному сообществу. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир недостаточно реагирует на то, что страна-агрессор Россия делает с украинскими пленными. Также глава государства отметил, что до сих пор в мире немного голосов, говорящих о похищенных Россией украинских детях.

Видео дня

В связи с этим гарант призвал всех заинтересованных к работе по защите пленных и похищенных украинцев. Об этом Зеленский заявил в ходе обращения к правозащитному сообществу.

По словам президента, партнеры должны быть более активными и принципиальными ради освобождения всех украинцев и украинок из российского плена. Кроме того, глава государства призвал привлечь к ответственности российских военных преступников.

"Мы все видим, как мало мир реагирует на то, что в России делают с украинскими пленниками. Как до сих пор немного в мире голосов, говорящих о похищенных Россией украинских детях. Почти никакой реакции нет и на то, во что российское присутствие превратило наши временно оккупированные территории", – заявил президент Украины.

В то же время президент выразил благодарность всем, кто докладывает усилий ради защиты прав людей и полного восстановления мира для Украины.

"Я прошу вас быть неутомимыми и привлекать к этой работе тех, кто пока в стороне. Государства, международные организации, лидеры, политические общины и религиозные объединения. Все, кто может быть полезным, чтобы спасать людей и обеспечивать верховенство морали над всем, что делают Россия и ее сообщники", – отметил Зеленский в обращении.

Ранее сообщалось, что несмотря на заявления Кремля о готовности к обмену 630 военнопленных, реальные шаги по осуществлению этого процесса остаются заблокированными. Россия использует эту тему как элемент пропаганды, чтобы посеять раздор в украинском обществе.

Напомним, военные страны-агрессора в начале полномасштабного вторжения устроили на территории города Наровля (Беларусь) фильтрационный лагерь. Именно в нем незаконно содержали и пытали украинских военнопленных и гражданских, в том числе и детей.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие российской армии, очевидно, в упор расстреляли по меньшей мере двух украинских военнопленных на территории Курской области РФ. Бойцы ВСУ были безоружными. Также в сети появилось видео расстрела россиянами безоружного воина ВСУ, который перед смертью успел сказать, что он родом из Сумской области. Военнослужащие путинской армии убили лежавшего на земле защитника Украины и сами сняли на камеру свое преступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!