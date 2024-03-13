Цитаты из интервью Папы Франциска, в котором понтифик призывает к переговорам по прекращению войн в Украине и на Ближнем Востоке, уверен, является отличным примером двойных стандартов, которые стали сутью политики стран так называемого "глобального Юга". И Папа, который должен быть выразителем ценностей, прекрасный транслятор настроений этого мира. Аргентинский политик в нем, похоже, побеждает римского понтифика, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Далее текст на языке оригинала.

Папа говорить про "мужність білого прапора", але чомусь пропонує розпочати переговори Україні та Ізраїлю. Він звертається не до агресора, не до Росії, яка може припинити війну проти України за один день – просто тому, що війна на території Росії не йде, а мешканці цієї країни насолоджуються миром на тлі страждань своїх українських сусідів.

І він звертається не до "Хамасу", хоча саме керівництво цієї організації утримує ізраїльських заручників і може легко припинити страждання мирних жителів Гази, а не використовувати їх як "живий щит" для збереження бази терору.

Він звертається не до тих, хто напав, а до тих, на кого напали. І фактично радить їм здатися та зберегти умови для подальшого удару і знищення. Але Папа в цьому не самотній. За останні роки ми чули подібні заяви від багатьох світових лідерів, які продовжували плескати Володимира Путіна по плечу. Я ніколи не розумів, чому ці лідери не роблять висновків із подій останніх десятиліть.

Мир після війни Росії та Грузії, який фактично означав "повзучу анексію" грузинських територій Росією, лише посилив російські апетити. Захоплення Криму, яке супроводжувалося не війною, а виведенням з півострова українських військових, перейшло в диверсії та фактичну окупацію українського сходу. Прагнення України домогтися відновлення територіальної цілісності мирним шляхом спричинило напад у лютому 2022 року. І при цьому хтось думає, що з агресором можна домовитися. Що його можна "утихомирити".

Дивні уявлення. Уявлення, які довели світ до Другої світової війни та, певен, можуть спровокувати Третю світову війну. Тому що капітуляція перед агресором завжди призводить до посилення його амбіцій.