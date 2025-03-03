'Мир без обороны – это иллюзия': Цена ответила на призыв Орбана о переговорах с Путиным

Мир в Украине должен быть не просто прекращением огня – это позволит России восстановить силы и вернуться снова. Это должен быть справедливый мир с гарантиями безопасности.

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Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время визита в Молдову. Его цитирует The Guardian.

Кошта таким образом прокомментировал призыв премьера Венгрии Виктора Орбана к ЕС о "прямых переговорах" с Россией по прекращению огня в Украине.

"Европейский Союз – это проект мира, а проект мира означает, что безопасность и оборона обязательно приоритет, потому что мир без обороны – это иллюзия", – подчеркнул Кошта.

По его словам, никто больше, чем украинцы, не хочет мира, и Европейский Союз поддерживает их в достижении этого длительного мира.

"Но мир – это не просто прекращение огня, которое дает России больше времени, чтобы снова стать сильнее. Мы хотим справедливого и продолжительного мира", – подчеркнул Кошта.

По данным венгерских журналистов, Орбан направил письмо президенту Европейского совета Антониу Кошти с требованием немедленно начать прямые переговоры с РФ по прекращению огня в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от ЕС "прямых переговоров с РФ" о прекращении огня в Украине. В противном случае он угрожает блокировать принятие любых решений Европейского совета по поводу российско-украинской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему прекращение огня невозможно без гарантий безопасности. Он напомнил, как после предварительных договоренностей с РФ о перемирии кафиры посылали на фронт снайперов для "живой тренировки" на воинах ВСУ и гражданских. И тогда линия столкновения была в десятки раз меньше, кроме того, сейчас враг применяет более широкий арсенал, поэтому соглашение о прекращении огня действительно будет ловушкой.

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