Орбан требует от ЕС прямых переговоров с Путиным по поводу войны в Украине – FT

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского Союза "прямых переговоров с РФ" о прекращении огня в Украине. Если позиция Будапешта не будет учтена, правительство Орбана заблокирует принятие любых решений Европейского совета касательно российско-украинской войны.

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В субботу, 1 марта, венгерский политик отправил соответствующее письмо председателю Совета ЕС Антониу Коште. С текстом ознакомились журналисты Financial Times.

Угрозы Орбана прозвучали после того, как Брюссель распространил проект выводов для предстоящего саммита лидеров ЕС. Они включают в себя дополнительную военную поддержку ВСУ и быстрое увеличение расходов на оборону европейскими столицами. Зеленский был приглашен на этот саммит.

Орбан с возмущением написал: "Стало очевидно, что в нашем подходе к Украине есть стратегические различия, которые нельзя преодолеть путем составления проектов или коммуникации".

По словам людей, проинформированных о закрытой встрече, посол Орбана высказал аналогичные тезисы во время встречи представителей ЕС в Брюсселе 28 февраля.

И в письме премьера, и в комментариях его посла речь шла о резолюции Совета Безопасности ООН, принятой при поддержке США и России на этой неделе, в которой не упоминалось неспровоцированное вторжение оккупантов и требовалось "быстрое прекращение конфликта". Европейские столицы воздержались при голосовании.

"Резолюция [ООН] знаменует собой новый этап в истории конфликта и делает все предыдущие согласованные формулировки Европейского совета неактуальными", – высказал мнение Орбан в письме.

Как писал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан заявил, что для Евроcоюза война России против Украины может стать такой же затяжной, какой была война США в Афганистане. "Это бесконечная война, бесконечный конфликт, из которого нет выхода", – сказал он.

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