'Это угроза для Европы': Германия ускорит создание оружия против 'Искандеров', размещенных в Калининградской области

Германия планирует ускорить разработку собственных дальнобойных систем вооружения на фоне роста угроз со стороны России. В Берлине отмечают, что речь идет о необходимости усиления обороноспособности Европы.

Особое беспокойство вызывает размещение российских ракетных комплексов в Калининградской области. Об этом пишет DW.

По словам представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса, после отказа США от размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии страна намерена активизировать создание собственных аналогичных систем. Он подчеркнул, что это необходимо для недопущения пробелов в системе сдерживания.

Корнелиус отметил, что размещение американских ракет изначально рассматривалось как временное решение. В то же время Германия вместе с европейскими партнерами уже длительное время работает над созданием новых высокоточных дальнобойных систем в рамках совместной программы European Long-Range Strike Approach. Эта инициатива предусматривает разработку современных средств поражения большой дальности, в том числе беспилотных систем.

Правительство Германии рассматривает эти шаги как ответ на перевооружение России и размещение ракетных комплексов типа "Искандер" в Калининградской области и других регионах. В Берлине считают это прямой угрозой для безопасности Европы, которую необходимо нейтрализовать с помощью новой оборонной стратегии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что США пока не планируют размещать ракеты Tomahawk в стране. По его словам, такое решение связано с потребностями американских вооруженных сил.

Ранее соответствующая договоренность была достигнута в 2024 году между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и экс-канцлером Германии Олафом Шольцом, и она рассматривалась как сигнал сдерживания России на фоне войны против Украины.

В Министерстве обороны Германии заявили, что уже работают над укреплением национального и европейского потенциала сдерживания. В частности, продолжается модернизация крылатых ракет TAURUS, а также реализация совместных оборонных проектов с партнерами.

Европейские политики также подчеркивают необходимость усиления сотрудничества с Украиной в сфере оборонной промышленности. В частности, представители Христианско-демократического союза призывают к совместной разработке ракет средней дальности, которые могли бы стать альтернативой американским системам.

Депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что отказ США от размещения ракет в Германии является ошибочным решением, которое влияет на безопасность Европы. По его мнению, европейские страны должны как можно быстрее разработать собственные оборонные системы совместно с Украиной, чтобы уже к 2030 году обеспечить необходимый уровень защиты.

