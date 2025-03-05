Министр обороны Британии едет в США говорить об Украине: что известно о визите

Министр обороны Великобритании Джон Гили отправляется с визитом в Соединенные Штаты, где он встретится со своим американским коллегой Питом Гегсетом. Они обсудят план достижения мира в Украине, над которым работают США, Великобритания, Франция и европейские союзники.

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Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. Гили едет в США сегодня, 5 марта, а встреча с Гегсетом состоится в четверг, 6 марта.

Этот визит также приурочен к завершению 50-х совместных учений Великобритании, США и Австралии Red Flag, проходивших в штате Невада.

В ходе двусторонней встречи Гили и Гегсет обсудят обеспечение устойчивого мира в Украине и укрепление связей между членами НАТО.

Ожидается, что разговор будет также касаться углубления британско-американских оборонных отношений.

"В ходе двусторонней встречи в четверг оба министра обороны обсудят план достижения мира в Украине, над которым работают США, Великобритания, Франция и европейские союзники. Это обсуждение состоится после визита премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон на прошлой неделе, в ходе которого премьер и президент подтвердили, что обе страны будут совместно работать над договорами безопасности для обеспечения длительного мира в Украине. Переговоры продолжат состоявшиеся в минувшие выходные в Лондоне дискуссии во время встречи международных лидеров, на которой союзники при поддержке США обсуждали необходимость долговременного мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отметили, что этот новый этап оборонного взаимодействия с администрацией США является продолжением первой встречи двух министров обороны в прошлом месяце, когда Великобритания провела заседание Контактной группы по обороне Украины, в которую входят 50 стран и координирует оказание срочной военной помощи Украине.

"Премьер-министр четко заявил после своих встреч на прошлой неделе, что мы продолжим диалог с друзьями и союзниками, чтобы обеспечить путь к продолжительному миру в Украине. Мы продолжим эту работу в Вашингтоне в ближайшие дни", – заявил Гили.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта Киев и Вашингтон начали работать над новой встречей. Президент Владимир Зеленский заявил, что "надеется на первые результаты на следующей неделе".

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