'Есть положительное движение': Зеленский рассказал о готовящейся новой встрече представителей Украины и США. Видео

5 марта Киев и Вашингтон начали работу над новой встречей. Президент Владимир Зеленский заявил, что "надеется на первые результаты на следующей неделе".

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В обращении к гражданам в среду он напомнил о телефонном разговоре главы Офиса президента Андрея Ермака и советника президента США по нацбезопасности Майкла Уолтца. "Есть положительное движение", – отметил Зеленский.

Он не уточнил, где, когда и в каком формате рассматривается новая встреча с руководством США.

Что касается другой международной работы, то Зеленский говорил с премьер-министрами Нидерландов, Португалии, Словении и канцлером Германии.

"Мы готовимся к саммиту ЕС, который состоится уже завтра [6 марта] в Брюсселе. Все видят, насколько быстро развиваются дипломатические события", – указал президент.

Он уверен, что наша страна должна продолжить движение евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров по вступлению. "Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров", – отметил глава государства.

Также в среду новый доклад по финансовой устойчивости и другим внутренним вопросам представил премьер Денис Шмигаль.

"С 1 марта Украина уже традиционно проводит индексацию пенсий – в этом году на 11,5%. Всего сейчас, в марте, более 10 миллионов пенсионеров получат увеличенные выплаты. Я прошу всех в Пенсионном фонде, в областных властях и на местах быть максимально внимательными, и если у наших пенсионеров будут возникать вопросы о выплатах, помогайте, разъясняйте все и постарайтесь поддержать людей сейчас", – призвал президент.

Был и доклад главкома ВСУ Александра Сырского о фронте, Курске, наших позициях и действиях.

"Я благодарю наших воинов: стойкость армии – это уверенность всего народа и, конечно, – это уверенность нашей дипломатии. Особо отмечу сегодня 425-й отдельный штурмовой батальон – спасибо за вашу решимость, ребята. Также – 225-й штурмовой полк и 71-я отдельная егерская бригада за действия на Донетчине – Новопавловское направление. И также – наши воины Сил специальных операций за действия именно на Курщине", – поблагодарил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, 5 марта Майк Уолтц сообщил о беседе с Андреем Ермаком. Они обсудили место и дату переговоров, однако официальные лица пока не разглашают конкретные детали.

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