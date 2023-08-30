Министр иностранных дел Британии впервые за пять лет посетит Китай: речь пойдет и об Украине

Глава МИД Британии Джеймс Клэверли впервые за пять лет посетит Китай. Во время визита он будет говорить и об Украине.

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Клеверли прибудет в Китай в среду, 30 августа. Об этом сообщил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Укринформ.

По словам китайского дипломата, как постоянные члены Совбеза ООН и крупные мировые экономики, Китай и Великобритания несут общую ответственность за содействие глобальному миру, стабильности и развитию.

Он добавил, что во время визита Клеверли стороны подробно обсудят двусторонние отношения и международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес.

Кроме того, представитель МИД КНР надеется, что Соединенное Королевство будет работать с Китаем, чтобы поддерживать дух взаимного уважения и проводить углубленные обмены для содействия стабильному развитию китайско-британских отношений.

В свою очередь, в британском дипломатическом ведомстве сообщили, что поездка Клеверли станет первым визитом министра иностранных Великобритании в Китай за последние более пяти лет.

Главный дипломат Лондона проведет переговоры со своим китайским коллегой Ван И и встретится с вице-президентом Хань Чжэнем. Все это произойдет в Пекине.

Клеверли планирует нарушить перед китайскими руководителями помощь Китаю в прекращении вторжения Путина в Украину и деэскалацию напряженности в Южно-Китайском море и злонамеренную деятельность в киберпространстве.

"Размер, история и глобальное значение Китая означает, что его нельзя игнорировать, но это связано и с ответственностью на мировой арене. Эта ответственность означает исполнение Китаем своих международных обязательств", – заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли принял решение отложить визит в Пекин в конце июля из-за исчезновения китайского дипломата Цинь Гана. Глава китайского МИД уже почти месяц отсутствует на публике.

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