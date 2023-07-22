Глава МИД Британии отложил визит в Пекин из-за исчезновения китайского коллеги

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли принял решение отложить визит в Пекин в конце июля из-за исчезновения китайского дипломата Цинь Гана. Глава китайского МИД уже почти месяц отсутствует на публике.

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Клеверли планировал обсудить с китайскими коллегами улучшение отношений между Пекином и Лондоном, а также войну России против Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Министерство иностранных дел Великобритании отказалось от комментариев насчет отмены визита Клеверли в Китай. Известно, что глава китайского МИД пропал из поля зрения общественности после того, как отчет и комментарии о нем были исключены из стенограмм брифингов министерства иностранных дел, где официальный представитель первоначально объяснил отсутствие министра его "физическим состоянием".

В последний раз Циня видели на публике 25 июня, когда он встречался с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама. Бывший министр иностранных дел Ван И заменял Циня на недавних дипломатических встречах.

Эксперты допускают, что из-за задержки поездки Клеверли дипломатические отношения Китая могут пострадать из-за более продолжительных вопросов, крутящихся вокруг Цинь, который в прошлом году сменил пост посла США на пост министра иностранных дел.

Более того, информационный вакуум вокруг Циня возникает из-за роста опасений по поводу сокращения доступа к информации в Китае. Власти страны в прошлом году ограничили доступ к корпоративным данным, судебным документам, академическим журналам и подвергли рейдам экспертные сети, обслуживающие предприятия, что препятствовало способности инвесторов оценивать экономику в Китае.

Напомним, 20 июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка встретился в Пекине с вице-министром торговли Китая Лингом Джи. Это первый визит украинского чиновника в КНР за время полномасштабной войны.

Ранее представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано озвучил мнение, что настоящие намерения Китая непрозрачны, однако он, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане и, похоже, каким-то образом держит кремлевского диктатора Владимира Путина под контролем.

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