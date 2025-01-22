'Миллионы из нас – вместе': Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности. Видео

Украинцев с Днем соборности поздравил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сила нашего народа – в единстве.

Видео дня

"Миллионы из нас – вместе. И вместе смогли выстоять, сохранили Украину вместе, дали отпор оккупанту, сдержали это большое нашествие вместе. В этом слове – "вместе" – скрыта сила украинцев. Это о нас, о том, на что способны мы, когда выбираем не собственные амбиции, а выбираем Украину – выбираем ее интересы. Когда выбираем не срач, а меч. Защищать свое. Защищать своих. Защищать всеми силами", – сказал он. Видео обращения утром в среду, 22 января, поделился YouTube-канал ОП.

Ролик президент записал в столице на Софийской площади. Именно там был провозглашен Акт воссоединения, Право- и Левобережная Украина объединились в единое государство.

Софийскую площадь Зеленский назвал местом силы и мудрости, которую дают события, случившиеся здесь более ста лет назад. Они доказывают: если мы боремся, то непременно получаем свое, но когда мы ссоримся, тогда свое теряем.

"И каждый год в этот день мы всегда вспоминали эти уроки соборности, мы делали живые цепи, мы говорили, как важно беречь единство и быть бок о бок. Но настал день, и нам выпало это доказать. 24 февраля", – указал глава страны.

После российского полномасштабного вторжения – экзамена на единство, зрелость и веру в Украину – украинцы объединились "не декларативно, не на бумаге, не по какой-то команде, а по зову внутри".

"Это земля каждого украинца, это наша столица и это площадь – она наша, каждого украинца и каждой украинки. Наша София. Вот она стоит больше тысячи лет. И будет стоять столько же. Я уверен. Я верю, на эту площадь будут приходить дети наши, внуки, поколения. И в День соборности, и во все другие праздники. Под сине-желтым флагом. В нашем государстве. И мы сделаем все, чтобы так было, чтобы было не стыдно перед ними, чтобы они знали, что мы не повторили ошибок прошлого", – заявил президент.

Он пожелал гражданам быть крепкими, верить в себя и в Украину.

"И точно знать: украинское единство – это не только о двух берегах Днепра. Это обо всем нашем мире. Это сегодня является Украиной. Где бы мы ни были. Все мы, кто родился в разных городах, городках, селах, все наши воины, наши детки, медики, волонтеры, учителя, энергетики, все, кто сегодня, где бы он ни был, скажет: "Я – украинец! Я – украинка!".

Я хочу вас поздравить с Днем соборности, дорогие украинцы! Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Украина отмечает День соборности – один из важнейших государственных праздников – 22 января. О его истории читайте в материале по ссылке.

– Поздравления и открытки по случаю этого праздничного дня можно найти по ссылке.

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