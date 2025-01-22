С Днем Соборности Украины: красивые поздравления и открытки

День Соборности Украины, отмечаемый 22 января, имеет большое историческое и символическое значение для украинского народа. День посвящен объединению Украины – именно 22 января 1919 был подписан Акт Соединения между УНР (Украинской Народной Республикой) и ЗУНР (Западноукраинской Народной Республикой). Это стало важной вехой в процессе создания единого украинского государства.

Видео дня

День Соборности – праздник единства, независимости и территориальной целостности. OBOZ.UA публикует поздравления и открытки по случаю этого праздничного дня.

***

Лунає пісня солов'їна

І вітер віє степовий.

Моя соборна Україна

Знов зустрічає день новий.

Послухай, брате-українцю,

Хоч історично склалось так,

Що територія різниться,

Одна земля у нас, однак.

Ми з вами – це одне єдине,

Ми – це родина: ти і я.

Дві сторони у України,

Та Україна в нас одна.

А ми усі сини і дочки,

Неначе в морі кораблі,

Розкидані по всіх куточках

Всеукраїнської землі.

А наша єдність нездоланна,

Бо в нас тече козацька кров.

За скільки літ нас не здолали,

А отже вистоїмо знов.

Яка ж вдалась сьогодні днина!

Що хочеться співать пісень

Моя соборна Україна

Знов зустрічає новий день.

***

Днем Соборности Украины! Пусть единство нации будет несокрушимым, а общее стремление к свободе поможет прогнать врага из нашей земли. Пусть наша страна процветает, даря свет свободы всему миру!

***

С Днем Соборности Украины! Пусть единство, любовь и гордость за свою страну объединяют нас на пути к великой победе, процветанию и счастью. Пусть дух единства и взаимной поддержки вдохновляет нас на новые достижения, дает силы преодолевать любые трудности и вместе идти к светлому будущему.

***

С Днем Соборности Украины! Желаю, чтобы наша страна была единой и непобедимой, а все ее граждане шли вместе к общей цели – мирной и счастливой жизни.

***

Желаю, чтобы каждый из нас чувствовал гордость за свою страну, а единство, которое мы празднуем сегодня, оставалось непоколебимым в сердце каждого украинца. На пути к миру мы будем поддерживать друг друга, строя сильное, свободное и независимое государство.

***

з Днем Соборності!

Хай прапор майорить,

Хай гімн звучить наш гордо і звитяжно,

Хай неба буде чистою блакить,

Лани хай колосяться неосяжні.

Бажаємо країні щастя ми,

До розквіту іде хай неупинно,

Як пташка з золотавими крильми,

Ти до висот здіймайся, Україно!

***

С Днем Соборности Украины! Это день, когда мы вспоминаем о великой силе единства нашего народа. Желаю, чтобы каждый из нас чувствовал гордость за свою страну, а наша родная Украина всегда оставалась сильной, независимой и мирной. Пусть этот день вдохновляет нас на новые свершения, а дух патриотизма и взаимной поддержки живет в наших сердцах!

***

День Соборности Украины – символ единства нашего народа, его силы и непобедимости. 22 января мы вспоминаем историческое событие, ставшее основой для нашего независимого государства. Пусть это единство всегда будет нашим величайшим богатством, а стремление к процветанию объединяет нас на пути к великой победе.

***

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

Об’єднаймось, брати-українці!

Об’єднаймось навіки-віків!

Збережемо ми неньку-Вкраїну,

Будем гідними наших батьків.

Об’єднавшись навіки родиною –

Ми велика, безсмертна сім’я.

Мати наша одна – Україна,

Цим живу і пишаюся я.

***

Зі святом Соборності щиро вітаю!

Хай гордість і радість панують в душі.

Свободи у всьому і завжди бажаю,

Бо воля – це стимул й важливий рушій.

Хай справді працюють в країні закони,

Хай будуть відкриті для нас всі кордони,

Хай сонечко сяє, хай радість панує,

Хай з нами весь світ свято наше святкує!

***

С Днем Соборности Украины! Этот праздник напоминает нам о важности единства, силы и патриотизма. 22 января мы отмечаем объединение востока и запада, юга и севера Украины в одно свободное и независимое государство. Пусть этот праздник станет символом нашего непреклонного единства, а стремление к миру, процветанию и свободе всегда ведет нас к большим достижениям!

***

В день соборності та злуки,

З заходу на схід.

Всі візьмемося за руки

Бо один ми рід.

Нащо нам ворогувати ?

І що нам ділить?

Україна наша мати,

тож давайте жити.

Як ведеться між братами,

Як одна сім‘я,

Щоб не хиріти роками

Тож і ти, і я.

Згоді підемо назустріч

І розтане лід.

Дружно станемо пліч-о-пліч

Проти горя й бід

Тож візьмемося за руки

Скажем на ввесь світ,

В День Соборності та Злуки

– Ми один нарід!

***

с Днем Соборности Украины! Этот праздник является символом нашего единства, силы и несокрушимости. В истории нашего государства этот день стал важнейшим этапом на пути к независимости. Пусть сердце каждого из нас чувствует гордость за родную землю, а наше единство и любовь к родине вдохновляют на новые свершения. Желаю мирного неба, процветания и счастья каждой семье, а в нашей стране – стабильности и мира.

***

Желаю, чтобы в сердцах каждого из нас горела любовь к родной земле, а наша страна была свободной, мирной и преуспевающей. Пусть этот день напоминает нам о важности единства и совместных усилий в борьбе за лучшее будущее для каждого украинца.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Акта соединения 1919 года, который навсегда изменил Украину.

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