С Днем Соборности Украины: красивые поздравления и открытки
День Соборности Украины, отмечаемый 22 января, имеет большое историческое и символическое значение для украинского народа. День посвящен объединению Украины – именно 22 января 1919 был подписан Акт Соединения между УНР (Украинской Народной Республикой) и ЗУНР (Западноукраинской Народной Республикой). Это стало важной вехой в процессе создания единого украинского государства.
День Соборности – праздник единства, независимости и территориальной целостности. OBOZ.UA публикует поздравления и открытки по случаю этого праздничного дня.
***
Лунає пісня солов'їна
І вітер віє степовий.
Моя соборна Україна
Знов зустрічає день новий.
Послухай, брате-українцю,
Хоч історично склалось так,
Що територія різниться,
Одна земля у нас, однак.
Ми з вами – це одне єдине,
Ми – це родина: ти і я.
Дві сторони у України,
Та Україна в нас одна.
А ми усі сини і дочки,
Неначе в морі кораблі,
Розкидані по всіх куточках
Всеукраїнської землі.
А наша єдність нездоланна,
Бо в нас тече козацька кров.
За скільки літ нас не здолали,
А отже вистоїмо знов.
Яка ж вдалась сьогодні днина!
Що хочеться співать пісень
Моя соборна Україна
Знов зустрічає новий день.
***
Днем Соборности Украины! Пусть единство нации будет несокрушимым, а общее стремление к свободе поможет прогнать врага из нашей земли. Пусть наша страна процветает, даря свет свободы всему миру!
***
С Днем Соборности Украины! Пусть единство, любовь и гордость за свою страну объединяют нас на пути к великой победе, процветанию и счастью. Пусть дух единства и взаимной поддержки вдохновляет нас на новые достижения, дает силы преодолевать любые трудности и вместе идти к светлому будущему.
***
С Днем Соборности Украины! Желаю, чтобы наша страна была единой и непобедимой, а все ее граждане шли вместе к общей цели – мирной и счастливой жизни.
***
Желаю, чтобы каждый из нас чувствовал гордость за свою страну, а единство, которое мы празднуем сегодня, оставалось непоколебимым в сердце каждого украинца. На пути к миру мы будем поддерживать друг друга, строя сильное, свободное и независимое государство.
***
з Днем Соборності!
Хай прапор майорить,
Хай гімн звучить наш гордо і звитяжно,
Хай неба буде чистою блакить,
Лани хай колосяться неосяжні.
Бажаємо країні щастя ми,
До розквіту іде хай неупинно,
Як пташка з золотавими крильми,
Ти до висот здіймайся, Україно!
***
С Днем Соборности Украины! Это день, когда мы вспоминаем о великой силе единства нашего народа. Желаю, чтобы каждый из нас чувствовал гордость за свою страну, а наша родная Украина всегда оставалась сильной, независимой и мирной. Пусть этот день вдохновляет нас на новые свершения, а дух патриотизма и взаимной поддержки живет в наших сердцах!
***
День Соборности Украины – символ единства нашего народа, его силы и непобедимости. 22 января мы вспоминаем историческое событие, ставшее основой для нашего независимого государства. Пусть это единство всегда будет нашим величайшим богатством, а стремление к процветанию объединяет нас на пути к великой победе.
***
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
Об’єднаймось, брати-українці!
Об’єднаймось навіки-віків!
Збережемо ми неньку-Вкраїну,
Будем гідними наших батьків.
Об’єднавшись навіки родиною –
Ми велика, безсмертна сім’я.
Мати наша одна – Україна,
Цим живу і пишаюся я.
***
Зі святом Соборності щиро вітаю!
Хай гордість і радість панують в душі.
Свободи у всьому і завжди бажаю,
Бо воля – це стимул й важливий рушій.
Хай справді працюють в країні закони,
Хай будуть відкриті для нас всі кордони,
Хай сонечко сяє, хай радість панує,
Хай з нами весь світ свято наше святкує!
***
С Днем Соборности Украины! Этот праздник напоминает нам о важности единства, силы и патриотизма. 22 января мы отмечаем объединение востока и запада, юга и севера Украины в одно свободное и независимое государство. Пусть этот праздник станет символом нашего непреклонного единства, а стремление к миру, процветанию и свободе всегда ведет нас к большим достижениям!
***
В день соборності та злуки,
З заходу на схід.
Всі візьмемося за руки
Бо один ми рід.
Нащо нам ворогувати ?
І що нам ділить?
Україна наша мати,
тож давайте жити.
Як ведеться між братами,
Як одна сім‘я,
Щоб не хиріти роками
Тож і ти, і я.
Згоді підемо назустріч
І розтане лід.
Дружно станемо пліч-о-пліч
Проти горя й бід
Тож візьмемося за руки
Скажем на ввесь світ,
В День Соборності та Злуки
– Ми один нарід!
***
с Днем Соборности Украины! Этот праздник является символом нашего единства, силы и несокрушимости. В истории нашего государства этот день стал важнейшим этапом на пути к независимости. Пусть сердце каждого из нас чувствует гордость за родную землю, а наше единство и любовь к родине вдохновляют на новые свершения. Желаю мирного неба, процветания и счастья каждой семье, а в нашей стране – стабильности и мира.
***
Желаю, чтобы в сердцах каждого из нас горела любовь к родной земле, а наша страна была свободной, мирной и преуспевающей. Пусть этот день напоминает нам о важности единства и совместных усилий в борьбе за лучшее будущее для каждого украинца.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Акта соединения 1919 года, который навсегда изменил Украину.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.