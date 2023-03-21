Михаил Федоров получил новую должность в Кабмине: чем будет заниматься и какие ключевые вызовы

Во вторник, 21 марта, депутаты Верховной Рады Украины назначили Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины. "За" проголосовали 311 народных избранников.

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Об этом сообщил Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Соответствующее представление в Верховную Раду 20 марта направил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В тот же день депутаты ВРУ временно отправили Федорова в отставку с должности вице-премьер-министра цифровой трансформации.

Как пояснил Шмыгаль, на "новой" должности вице-премьера чиновник будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. В частности, в его обязанности, согласно названию обновленной должности, будет входить и образовательный блок, хотя подробностей пока нет.

Напомним: до того, как вступить в должность министра цифровой трансформации, Федоров работал внештатным советником президента Владимира Зеленского по digital-направлению. Кроме того, он отвечал за digital-направление президентской кампании действующего лидера государства.

В дополитический период Федоров был основателем и генеральным директором компании SMMSTUDIO, занимавшейся рекламными кампаниями в социальных сетях. Его компания оказывала услуги студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также в Раду были внесены кандидатуры новых руководителей Министерства образования и науки Украины и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. В случае, если кандидатуры поддержат народные депутаты, Минобразования вместо Сергея Шкарлета возглавит Оксен Лисовой, а должность Павла Рябикина в Минстратегпроме займет Александр Камышин;

– депутаты Рады большинством голосов поддержали отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. "За" проголосовали 295 народных избранников, "против" – один, воздержались – пять человек.

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