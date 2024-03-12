МИД Украины отреагировало на законопроект в России о 'незаконности' включения Крыма в УССР – заявление

Россия в своих намерениях обосновать оккупацию украинского Крыма прибегает к разным манипуляциям. Очередным таким "мероприятием" стало внесение в госдуму законопроекта о признании "незаконным" решения советской власти в 1954 году передать Украине Крымский полуостров. В нашем Министерстве иностранных дел резко отреагировали на такое российское "законотворчество".

В МИДе назвали этот российский документ панической инициативой и никчемной попыткой российской диктатуры легитимизировать собственные грубые нарушения международного права. Об этом говорится в комментарии ведомства.

"Между тем агрессор грубо нарушил и продолжает нарушать собственные же обязательства, поскольку в свое время юридически, документально и недвусмысленно признал границы современной Украины как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях", — говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что российские власти, которые уже сотни раз были пойманы на лжи и скомпрометированы, ничего не добьются своей пропагандой и не изменят реальности, признанной мировым сообществом реальности. Крым был, есть и останется украинским, отметили в МИДе.

Этот факт, как и неизбежность деоккупации Крыма, очень хорошо отдают себе отчет в Кремле, поэтому там и "возникают такие панические инициативы", отметили в министерстве, добавив, что законопроект Госдумы лишь лишний раз подтверждает это понимание российских властей.

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