МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с отказом арестовать Путина

Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Монголии из-за отказа страны арестовать российского диктатора Путина, в соответствии с ордером, выданным Международным уголовным судом. Улан-Батор был обязан выполнить ордер как подписант Римского устава, когда президент РФ прибыл в страну 2 сентября.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства в четверг, 12 сентября. Как отмечается, по вызову украинской стороны в Киев прибыла Гендиректор департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг.

"До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского устава выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Украина не оставит такие действия без надлежащей реакции и принятое Монголией решение "будет учтено в дальнейшей политике развития двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиции Украины по поддержке этой страны в международных форматах".

В то же время Украина надеется, что Монголия предпримет действенные шаги "для возобновления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, отвечающего интересам обоих государств".

2 сентября российский диктатор Путин прибыл с официальным визитом в столицу Монголии Улан-Батор. Там его пышно встретили с почетным караулом. Военный преступник провел переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.

В Кремле ранее заявляли, что визит связан с 85-летием победы советских и монгольских войск над армией Японии у реки Халхин-Гол.

С 2000 года Монголия является участником Международного уголовного суда, а в 2003 году ратифицировала Римский устав. Это означает, что страна была обязана выполнять решение МКС, выдавшего 17 марта 2023 года ордер на арест Путина.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники еще 30 августа сообщило, что визит Путина в Монголию состоится без угрозы ареста. Кремль получил заверения от монгольских властей в безопасности визита диктатора.

В МИД Украины подчеркнули, что Монголия, не выполнившая ордер МУС на арест Путина, нанесла тяжелый удар международной системе правосудия. Страна позволила преступнику избежать правосудия, чем разделила ответственность за его военные преступления против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Монголии после игнорирования ордера МУС на арест Путина объяснили свое решение "связанными руками". Мол, энергетическая зависимость ставит страну, зажатую между Россией и Китаем, в затруднительное положение.

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