МИД инициирует наложение санкций на беларуского чиновника, подписавшего соглашение о сотрудничестве с Крымом
Министерство иностранных дел Украины инициирует наложение санкций против чиновника из Беларуси Александра Субботина, который подписал соглашение о сотрудничестве с оккупационными властями Крыма. Посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в МИД Беларуси.
Об этом 9 марта сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Facebook. По его словам, председатель исполкома Витебской области Субботин определен как лицо, создающее угрозу национальной безопасности Украины.
"Соглашение о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом ничтожно, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины", – подчеркнул Николенко.
Отметим, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов признать террористические "Л/ДНР" и оккупированный Крым. В то же время диктатор отметил, что не видит в таком признании никакого смысла.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что оккупанты планируют масштабную провокацию на границе Беларуси и Украины. Освещать "шоу" поручили кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявили, что ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая, но "несколько напряженная". Причина – присутствие на беларуской территории военных РФ.
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