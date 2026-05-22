"Международная арена не выполнила задачу": Мадьяр вспомнил Будапештский меморандум и объяснил, каким должно быть мирное соглашение для Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отметил, что международное сообщество не выполнило свои обязательства в отношении Украины. Не были обеспечены целостность и независимость Украины, предусмотренные Будапештским меморандумом.

Об этом сказал Петер Мадьяр в интервью Clash Report. Поэтому теперь нужно мирное соглашение, в котором будут прописаны реальные гарантии безопасности.

"Знаете, территориальная целостность Украины была гарантирована в 1994 году Будапештским меморандумом, который, конечно, был подписан в Будапеште", – заявил премьер-министр Венгрии.

По его словам, проблема заключается в том, что международная арена на самом деле не выполнила своей задачи и не гарантировала целостность и независимость Украины.

Поэтому в нынешних обстоятельствах нужно мирное соглашение, которое будет содержать реальные гарантии безопасности.

Что предусматривает Будапештский меморандум

"Будапештский меморандум", или Меморандум о гарантиях безопасности, был подписан 5 декабря 1994 года в столице Венгрии – Будапеште. Это произошло после присоединения Украины к договору о нераспространении ядерного оружия.

Меморандум подписали тогдашние президенты США Билл Клинтон, России Борис Ельцин, Украины Леонид Кучма и премьер-министр Великобритании Джон Мейджор.

Согласно этому документу, Украина добровольно отказывалась от ядерного арсенала, который в то время считался третьим по мощности в мире – после американского и российского.

Киев в виде компенсации за передачу своего ядерного арсенала РФ получил финансовую помощь из США, льготные поставки энергоресурсов из России, в том числе топливо для АЭС, а также закрепленные в Будапештском меморандуме гарантии безопасности.

Зато США, Россия и Великобритания имели следующие обязательства:

– уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины;

– воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины;

– воздерживаться от экономического давления, которое может нарушить суверенитет Украины.

Как оказалось впоследствии, полностью свои обязательства по этому документу выполнила только Украина.

