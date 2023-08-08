Между Китаем и Россией растут разногласия по войне в Украине: в ISW указали на ключевой момент саммита в Джидде

Информация, которая есть о прошедшем 5-6 августа саммите в Джидде (Саудовская Аравия), говорит о том, что Китай не полностью поддерживает Россию в вопросе об Украине и что отношения Пекина и Москвы не являются "партнерством без ограничений", как того хочет Кремль. По информации СМИ, китайская делегация заявила о готовности принять участие в следующей встрече в аналогичном формате.

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Новый саммит, вероятно, также не будет предусматривать присутствие Российской Федерации. Об этом заявил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 7 августа.

Отметим, что деталей о том, как прошли переговоры в Джидде, не так и много. Аналитики ISW проанализировали статью The Financial Times, авторы которой заявили, что представители КНР были "конструктивны" и "стремились показать, что [Китай] – это не Россия". Издание также процитировало одного европейского дипломата, который был на конференции. Он заявил, что "само присутствие Китая показывает, что РФ становится все более изолированной".

В ISW считают, что на саммите в Саудовской Аравии "стало очевидным растущее несогласие Китая с Россией в отношении любого урегулирования, направленного на прекращение войны в Украине".

Российский инсайдерский источник утверждал, что РФ отвергла мирный план КНР по Украине, представленный в феврале 2023 года. Этот план китайские дипломаты, вероятно, вновь представили на переговорах в Саудовской Аравии.

По словам этого источника, некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства по мирному урегулированию войны.

Украинская делегация на саммите в Джидде представила собственную формулу мира из 10 пунктов. Звучали призывы к глобальной продовольственной безопасности, ядерной, экологической безопасности, гуманитарной помощи и освобождению заключенных.

Согласно заявлению главы Офиса президента Андрея Ермака, на переговорах присутствовали все члены БРИКС, кроме России (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

Как писал OBOZREVATEL:

– В Вашингтоне заявили, что оценивают встречу в Джидде позитивно и что она была продуктивной.

– В этом саммите приняли участие более сорока стран. Это втрое больше, чем участников на первой конференции, которая состоялась два месяца назад в датской столице Копенгагене.

– Детали о том, как прошла встреча в Саудовской Аравии, можно почитать в нашем материале по ссылке.

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