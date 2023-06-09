Практически одновременно с подрывом Каховской ГЭС в разных странах произошли и проходят официальные приемы, устроенные посольствами РФ по случаю государственного праздника – дня России.

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Скажімо, в країні-члені НАТО та ЄС Болгарії. Але не тільки. Дуже радив би всім, а особливо громадянам цих країн, уважно роздивитися світлини й упізнати на них "своїх" діячів - урядовців, депутатів, журналістів - які ручкаються з російськими послами, підносять їм - як це було в Софії - розкішні букети.

Персонажів, які вітають людожерів, варто знати на обличчя, бо вони агенти "русского міра" в цивілізованому світі.

Колись давно в одній статті я писав, що Росія - ракова пухлина на тілі планети Земля. Це її метастази.

Російські ж дипломати - окрема категорія воєнних злочинців, яка щоденно здійснює операції з дипломатичного прикриття агресії.

Ось лише два абзаци з виступу керівника делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Константіна Гаврилова. Сказано це було на засіданні Форуму ОБСЄ з безпекових питань 7 червня, на другий день після затоплення Каховської ГЕС:

"Російська Федерація завжди твердо дотримувалася вектору на побудову спільного простору миру та стабільності на принципах рівноправного співробітництва та взаємної довіри, без опертя на баланс погроз та контрпогроз..."

"Захід і далі лицемірно заплющує очі на те, як Україна за активної підтримки зарубіжних найманців і ПВК масово здійснює воєнні злочини та порушує права людини".

До Гаврилова запитань не маю. Маю запитання до міжнародної спільноти: доки ще ви слухатимете всіх цих гаврилових, у кращому разі залишаючи зал під час їхніх виступів?

Хто ще не втямили, що Росія безнадійно хвора, і гомеопатія тут не зарадить, ризикують залишитися в історії як розумово відсталі.