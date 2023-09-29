Местные советы по всей стране обратились к власти с призывом оставить 'военный' НДФЛ в громадах

Органы местного самоуправления по всей Украине принимают обращение к власти, инициированное "Европейской солидарностью", по сохранению "военного" НДФЛ в бюджетах громад. Соответствующие решения уже приняли Закарпатский, Полтавский и Хмельницкий облсоветы, Луцкий, Полтавский, Одесский, Хмельницкий, Черкасский и Черновицкий городской совет и еще почти три десятка местных советов Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Полтавской областей, Ровенской, Черниговской и Черкасской областей.

Как говорится в сообщении на сайте "ЕС", в своих обращениях депутаты отмечают, что изъятие "военного" НДФЛ лишит общества возможности помогать бригадам по месту дислокации, как они делают это сейчас.

"Мы считаем, что НДФЛ нужно оставить громадам, потому что громады могут оперативнее помогать Вооруженным силам Украины – мы держим контакт с командирами бригад и военнослужащими, коллеги-депутаты служат в ВСУ. И соответственно мы понимаем, что происходит на передовой и какие у них нужды и чего не хватает", – объяснил глава фракции "Евросолидарность" в Одесском горсовете Алексей Потапский.

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По его словам, во время сессий горсоветов могут приниматься быстрые решения о проведении закупок и передаче необходимого военнослужащим и в воинские части, в то время как "Минобороны как более бюрократическая структура", зачастую, "не понимает реальных проблем бойцов на передовой".

Также депутаты отмечают, что местные власти имеют эффективную коммуникацию с подразделениями и могут оперативнее проводить закупки. Кроме того, изъятие "военного" НДФЛ является незаконным.

"Инициатива по изъятию "военного" НДФЛ из доходов местных бюджетов не только незаконна, но и несправедлива. Наша обязанность – поддерживать наших защитников, а не забирать финансирование, которое могло бы быть использовано для оперативного обеспечения военнослужащих в наших громадах. НДФЛ должно остаться в местных громадах", – отметила депутат Коломыйского городского совета Галина Беля.

Кроме того, громады нуждаются в средствах для преодоления последствий воздушных атак России на инфраструктурные объекты и жилье людей и помощь внутренним переселенцам.

"Полтавщина является масштабным гуманитарным и медицинским хабом, через который проходит большой поток людей. Среди них большое количество внутренне перемещенных лиц – это более 300 тысяч человек. Переселенцев, которые сейчас на Полтавщине нужно принять, поселить, накормить. И эта динамика постоянно меняется. Большинство людей потеряли почти все: работу, дом, имущество, финансы. Поэтому вся поддержка этим людям предоставляется в основном из местного бюджета. И мы, как депутаты, понимаем сегодня, что средства должны остаться в громаде", – отметил депутат Полтавского облсовета, глава местной фракции "ЕС" Игорь Процай.

Напомним, что Петр Порошенко и фракция "Евросолидарности" в Верховной Раде инициировали альтернативный законопроект, предусматривающий сохранение НДФЛ в громадах с условием, что эти средства будут использоваться для обеспечения местных бригад и их нужд на передовой, а также на мероприятия по безопасности в самих громадах.