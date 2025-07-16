Мерц был удивлен: в WSJ рассказали о звонке Трампа канцлеру Германии после атаки РФ на Украину

После очередной российской атаки на украинские города президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и согласился оказать военную помощь Украине. Это стало неожиданностью даже для немецкого политика.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на два осведомленных источника. Они отметили, что изменение решения Трампа о поставках оружия Украине стало результатом многомесячной дипломатической работы со стороны европейских лидеров и НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб установил личный контакт с Трампом на гольф-турнире во Флориде, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посылал президенту США льстивые текстовые сообщения, однажды даже назвав его "папочкой".

Между тем Мерц встречался с Трампом в июне в Белом доме, а после этого поддерживал с ним регулярные телефонные контакты. Во время одного из разговоров 3 июля он предложил купить для Украины две американские системы противоракетной обороны Patriot после того, как США временно прекратили поставки оружия Киеву.

Трамп, как отмечает WSJ, был удивлен этим фактом и даже спросил у министра обороны Пита Гегсета: "Пит, что происходит?" Через несколько дней, просмотрев кадры новых разрушений в Украине, он сам позвонил Мерцу, согласившись на его предложение, и предложил передать не две, а пять систем Patriot.

Для Мерца такая реакция президента США стала неожиданностью, особенно учитывая то, что Трамп ранее был более сдержанным в вопросе помощи Украине. Канцлер, который понял о потере терпения к российскому диктатору Владимиру Путину, согласился на расширенную закупку сразу пяти систем ПВО, но теперь Европе нужно найти финансирование для дополнительных установок.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 единиц систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

Через два дня президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины уже отгружаются. По его словам, нынешние поставки осуществляются за счет запасов из Германии, а Соединенные Штаты получат полный возврат средств за вооружение для Украины.

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