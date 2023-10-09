Мэра Сум отстранили от занимаемой должности: что происходит

9 октября 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы Александра Лысенко, разоблаченного на получении взятки. Он вместе с директором Департамента инфраструктуры Сумской области Александром Журбой требовали деньги от местных предпринимателей, занимавшихся вывозом мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram. Отмечается, что Александр Лысенко отстранен на 2 месяца.

"9 октября 2023 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы, который совместно с директором Департамента инфраструктуры Сумской области разоблачен в просьбе и получению неправомерной выгоды в особо крупном размере, 2 130 000 гривен. Срок отстранения – 2 месяца", – говорится в сообщении.

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Напомним, что Александра Лысенко и Александра Журбу правоохранители задержали 2 октября. Их поймали с поличным – сразу после получения третьей части оговоренных средств –1 430 000 грн.

Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в Сумах – "данью" обложили компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа платить предпринимателям угрожали создавать препятствия в ведении бизнеса.

Первый "транш" чиновники получили за принятие соответствующего решения по установлению тарифа и "несозданию искусственных препятствий в деятельности предприятия".

Лысенко и Журбе сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 октября, суд избрал меру пресечения мэру города Сумы Александру Лысенко. Его заключили под стражу с возможностью внести залог в размере трех миллионов гривен. Прокуроры настаивали на том, чтобы суд определил больший размер залога (10 миллионов гривен). Судья ВАКС удовлетворил ходатайство обвинения частично.

Уже на следующий день залог за Лысенко был внесен, а 6 октября мэра Сум отпустили из-под стражи.

Ранее Александр Лысенко уже фигурировал по делу о коррупции. Что известно о ней и о пути Лысенко в "большую политику", читайте по ссылке.

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