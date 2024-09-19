Мэр Житомира досрочно сложил полномочия: что происходит

Мэр Житомира Сергей Сухомлин досрочно сложил полномочия. Причины отставки пока неизвестны.

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Соответствующее решение принято на внеочередной сессии Житомирского городского совета. Депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий мэра. Об этом пишет "Укринформ".

"Это сложное решение, которое принималось несколько недель. Пока что не могу сказать, в связи с чем оно принимается. На следующей неделе уже смогу сказать больше... Неоднократно в интервью и на выборах я говорил, что не хочу навсегда оставаться. Городским головой, потому что иногда теряешь мотивацию, и точно ты не самый умный в этом городе. Но очень важно делать то, чего до тебя никто не делал", – отметил Сухомлин.

В комментарии журналистам мэр сказал, что собирался идти в ВСУ, прошел ВЛК, ТЦК и СП, но не получил согласия от Генштаба, поэтому ему поступило другое предложение.

"Когда я шел на эту должность, у меня было желание работать, чтобы Житомир был первым. Сегодня Житомир – первый из замены уличного освещения, город был первым из не отключений электроэнергии во время полномасштабной войны. По разным рейтингам наш город лидирует по уровню поддержки ВСУ. В Житомире самые низкие потери в теплосети в Украине. Мы первыми ввели электронный билет", – зазначив Сухомлин.

Мэр добавил, что его семья остается в Житомире.

Депутаты горсовета поддержали досрочное прекращение полномочий мэра.

Справка

Сергей Сухомлин был избран на должность городского головы в 2015 году. Второй раз его переизбрали на выборах в 2020 году.

Напомним, что 9 сентября Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации. Им стал Белецкий Мирослав Золтанович.

Ранее Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской областной военной администрации Виктора Мыкиты. После отставки из правительства он пошел на повышение.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкита стал одним из заместителей руководителя ОП Андрея Ермака. Его коллегой на новой работе стала Ирина Верещук, бывшая глава Минреинтеграции, после освобождения также ставшая заместителем Ермака.

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