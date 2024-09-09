Зеленский назначил временного главу Закарпатской ОВА: что о нем известно

В понедельник, 9 сентября, Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации. Им стал Белецкий Мирослав Золтанович

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Об этом говорится в указе №625/2024, опубликованном на сайте Офиса президента. Белецкий с 2021 года был первым заместителем главы Закарпатской ОГА.

Что известно о Мирославе Белецком

Мирославу Белецкому 48 лет. Он родился 11 января 1976 в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области.

Окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия", квалификация – инженер-механик.

Белецкий – депутат Закарпатского областного совета VI, VII и VIII созывов. С 25 ноября 2021 года входит в состав постоянной комиссии облсовета по бюджету.

Он также был кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" № 16 в партийном списке.

С февраля 2021 г. Белецкий занимал должность первого заместителя председателя Закарпатской ОВА.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской областной военной администрации Виктора Никиты. После отставки из правительства он пошел на повышение.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший глава Закарпатской ОВА Виктор Никита стал одним из заместителей руководителя ОП Андрея Ермака. Его коллегой на новой работе стала Ирина Верещук, бывшая глава Минреинтеграции, после освобождения также ставшая заместителем Ермака.

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