Мэр Лозовой написал заявление на увольнение: что не устроило Зеленского

Городской голова Лозовой Харьковской области Сергей Зеленский 18 декабря написал заявление на увольнение. Среди причин такого решения он назвал невозможность решать накапливающиеся проблемы громады.

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О написании заявления Зеленский сообщил на своей странице в Facebook. В ней он попросил об увольнении по собственному желанию.

"Прошу вас уволить меня с должности Лозовского городского головы на очередной сессии 19 декабря 2024 года по собственному желанию", – говорится в документе.

В разговоре с журналистами "Суспільного" Сергей Зеленский рассказал, что в четверг его заявление будут рассматриваться депутатами на сессии горсовета.

Причиной своего решения уволиться чиновник назвал невозможность решать накапливающиеся проблемы громады и отсутствие перспектив приносить пользу для нее.

В частности, речь идет о ситуации с городским КП "Теплоэнерго", которую Сергей Зеленский назвал критической.

По его словам, с 2021 года коммунальное предприятие не получает компенсации за разницу в тарифах, сейчас сумма составляет 166 млн грн.

Поэтому КП не может рассчитываться с долгами и находится под судами, в отношении руководителя предприятия открыто уголовное производство по невыплате заработной платы.

У местных властей отсутствуют инструменты для решения проблемы, рассказал мэр журналистам.

Если депутаты горсовета согласуют его увольнение, обязанности городского головы будет выполнять секретарь мэрии Юрий Кушнир.

Как сообщал OBOZ.UA, городской совет Харькова ранее продлил освобождение предпринимателей от уплаты налогов на недвижимость, землю и единого налога для ФЛП четвертой группы до конца 2024 года. Решение было принято с учетом экономической ситуации и потребностей местного бизнеса.

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