Медведев выдал, что Польша объявила раздел Украины: Подоляк пошутил про 'дух Жириновского'

Экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, отличился очередным бредовым заявлением по поводу Украины. "Сбитый летчик" российского политикума заявил, что Польша "официально признала территориальные претензии к Украине".

На заявления Медведева уже отреагировали в Офисе президента Украины. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что в бывшего российского премьера "вселился дух Жириновского", этим и объясняются бредни об "имперских планах", которые Россия видит в цивилизованных странах.

"Территориальные претензии" к Украине со стороны Польши Медведев усмотрел в заявлении польского президента Анджея Дуды о том, что между дружественными государствами Украиной и Польшей "не будет границы".

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"Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы. Повод для этого высказывания он выбрал более чем подходящий – День национальной конституции. Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты", - написал Медведев.

Как вор из известной пословицы, на котором шапка горит, Медведев усмотрел в заявлении Дуды претензии Польши на западные регионы Украины.

"Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведётся безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза... Речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли", - просто по Фрейду заявляет Медведев.

В ход пошли также тезисы о "прикрытии агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами", и о увиденном из Кремля якобы желании Польши "отомстить за многочисленные разделы".

Не удержался Медведев и от соблазна в очередной раз напророчить Украине "утрату государственности".

Даже в желании поляков, искренне и массово поддерживающих украинцев в трудный период истории Медведев усмотрел коварные умыслы оккупантов.

"Большинство жителей Польши считают, что польские солдаты должны принять участие в миротворческой миссии на Украине, если она будет организована НАТО, ООН или ЕС. Согласно данным опроса лаборатории IBRiS, 56,8% респондентов поддерживают ввод войск на украинскую территорию. Что и требовалось доказать", - изрек Медведев.

Несмотря на то, что очередные заявления Медведева впору комментировать специалистам по психиатрии, высказался по этому поводу и Михаил Подоляк. Он предположил, что это мятежный дух главного провокатора российской политики Владимира Жириновского нашел пристанище в Медведеве - и заставляет того обвинять цивилизованные страны в том, что Россия мечтает сделать сама.

"Дух Жириновского вселился в Медведева и распространяет фейки о "имперских планах Польши". Цивилизованный мир устроен иначе. Польша - отличный друг, союзник и партнер Украины. Варшава не вонзает нож в спину, как Москва, а протягивает руку помощи. Не все такие варвары, как РФ", - написал Подоляк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России обвинили Польшу во враждебной риторике и назвали Варшаву "источником угрозы".