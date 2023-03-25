23-24 марта с.г. в Брюсселе состоялся саммит ЕС на уровне глав государств и правительств. Европейский Совет вновь осудил российское вторжение в Украину и подтвердил позицию решительной поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также законного права на самооборону. ЕС обратился к Российской Федерации с просьбой вывести свою армию из территории Украины, вернуть всех украинских депортированных граждан, в том числе детей, и прекратить создание опасных ситуаций на Запорожской АЭС. Лидеры ЕС поддержали идею создания правового механизма привлечения политического руководства РФ к ответственности за преступления войны в Украине. Предложенная Владимиром Зеленским "формула мира" была поддержана.

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Президент Украины выступил с речью в онлайн-формате. Он подчеркнул, что честность в отношениях между союзниками обеспечит победу, назвав пять причин затягивания войны в Украине.

Во-первых, это медленная реакция западных стран на просьбу Украины получить ракеты большей дальности, которые могли бы помочь избежать циничных обстрелов таких городов, как Херсон и Запорожье.

Во-вторых – существование вето на поставку современных истребителей. Правда, Украина начала получать модернизированные самолеты советского типа (МИГ-29) из Польши и Словакии, что усилило обороноспособность страны, но они не обладают самыми современными боевыми характеристиками.

Третье - медленное принятие партнерами пакета санкций против экономики, юридических и физических лиц страны-агрессора.

В-четвертых, затягивание принятия украинской "формулы мира" и организации "саммита мира" как гарантии мира и безопасности не только для Украины, но и для всего европейского континента. Киев готов принять иностранных гостей на это важное мероприятие, но все мы осознаем опасность обстрела города российскими ракетами. Таким образом, Украина надеется, что какая-нибудь европейская столица примет на себя организацию такого саммита. Это только добавит Европе глобальных возможностей и авторитета.

И, в-пятых – необходимость ускорения процесса преобразований в Украине и евроинтеграции страны. Подчеркивалось, что "никто точно не знает, сколько продлится война, но ясно, что если не будет проволочек и застоя в нашем сотрудничестве, если все наши силы будут настроены на украинскую победу, то эта победа может быть достигнута и в этом году. Время имеет значение. Не только месяцы и недели, но даже дни. Чем быстрее будем действовать сообща, тем больше жизней спасём", - подчеркнул президент Украины.

Глава европейской дипломатии Ж.Борель заявил, что ЕС полностью поддерживает Международный уголовный суд (МУС) после угроз, исходящих от бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который в связи с решением выдать ордер на арест Владимира Путина за принятие Zлонамеренных решений о депортации из временно оккупированных российской армией территорий украинских детей. Задокументировано более 16 000 таких случаев, в том числе 2 000 относительно детей-сирот. За такое решение Медведев грозится применить гиперзвуковую ракету "Оникс", которая должна уничтожить здание международного суда в Гааге. По его мнению, она может быть запущена с боевого корабля ВМФ России в Северном море. Борель от имени ЕС осудил столь безответственное заявление нынешнего заместителя Путина в Совете национальной безопасности и обороны РФ. Но Медведев продолжает делать свои необдуманные агрессивные заявления, зачастую в нетрезвом состоянии. Новый нарратив, озвученный бывшим президентом России, заключается в том, что Российская Федерация в ходе специальной военной операции "воюет не с Украиной и её режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО, население которой составляет 800 миллионов" и помогает Киеву военной техникой и деньгами. Именно поэтому Медведев считает, что должны быть достигнуты цели по защите территории Российской Федерации, изгнанию всех иностранцев с этой территории и созданию санитарной зоны, которая не позволит применять оружие дальностью 70-100 километров.

Это в плане демилитаризации, но если этого будет недостаточно, то надо придумать какие-то другие решения. "Ничего нельзя исключать. Если потребуется, то нужно дойти до Киева, а если надо, то и до Львова, чтобы уничтожить эту заразу", — заявил Медведев. Но на такие угрозы отреагировал Борель, который от имени ЕС призвал как можно больше стран поддержать Римский Статут и помочь ответственной работе МУС, чтобы положить конец самым тяжким преступлениям. В то же время в здании МУС Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и секретарь МУС Питер Льюис подписали соглашение об открытии полевого офиса международного суда в Украине. В ходе встречи было указано, что все лица, совершившие международные преступления на территории Украины, в том числе военно-политическое руководство Российской Федерации, должны нести полную юридическую ответственность.

Несомненно, Дмитрий Медведев будет включен в число обвиняемых по совершённым преступлениям. Он был горячим сторонником ведения войны и применения ядерного оружия, а также неизбирательных бомбардировок украинских городов. Медведев почувствовал, что суд над ним будет куда короче, чем над Владимиром Путиным, так как он публично высказал столько словесных угроз разного характера, что ему уже гарантировано несколько пожизненных сроков. Это его раздражает, и он в неуравновешенном состоянии снова посылает угрозы всему миру. Немного странно, что антропологически самый маленький политик на планете пытается создать наибольшую угрозу едва ли не всему цивилизованному сообществу.

Что будет использовано на практике, что говорил Медведев, то после поражения России в войне, действительно, имеет смысл установить демилитаризованную зону, но внутри РФ вдоль границ во избежание применения Москвой оружия с дальностью действия до 100 километров. Кроме того, можно гарантировать, что Медведев получит большую тюремную камеру, чтобы можно было разместить там его невероятно огромное личное эго. При этом не исключено, что Медведев будет отбывать пожизненный срок таки в упомянутых ним Киеве или Львове.