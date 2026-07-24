Маск заявил, что Украине для завершения войны придется идти на уступки России

Любое мирное соглашение о прекращении войны в Украине должно предусматривать территориальные уступки со стороны России. За последние два-три года линия фронта практически не изменилась, однако люди продолжают гибнуть каждый день.

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Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в интервью The Economist для The Insider. Он добавил, что не планирует отказываться от влияния на геополитические вопросы.

Маск заявил, что надеется на скорейшее достижение мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, за последние два-три года линия фронта практически не изменилась, однако люди продолжают гибнуть каждый день.

"Я очень надеюсь, что вскоре будет достигнуто мирное соглашение. Последние два или три года линии фронта почти не сдвигались, но люди продолжают гибнуть там каждый день", — сказал он.

Предприниматель отметил, что ранее уже призывал к мирному урегулированию и считает, что Россия должна пойти на определенные уступки.

"Речь не о том, чтобы быть пророссийским — это просто прагматика. Иначе люди будут продолжать гибнуть годами без какого-либо результата. И именно это и произошло", — заявил Маск.

Он также выразил обеспокоенность возможностью продолжения боевых действий в течение следующих лет.

"Еще три года бессмысленных смертей на передовой были бы действительно ужасными. Как вы объясните это детям тех мужчин, которые там гибнут?" — сказал Маск.

Отдельно он раскритиковал часть дипломатов, которые, по его мнению, призывают к продолжению войны, не находясь непосредственно в зоне конфликта.

"Я весьма возмущен этими изысканными дипломатами, которые наслаждаются семикурсовыми ужинами в роскошных условиях, поучительно заявляя, что Россия должна отступить — и все это, держась подальше от самого конфликта", — заявил он.

В то же время Маск подчеркнул, что его позиция не связана с поддержкой России. По его словам, несмотря на то, что спутники Starlink компании SpaceX помогали Украине поддерживать связь во время противостояния российскому вторжению, он считает, что мирное соглашение должно предусматривать территориальные уступки в пользу агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ключевым шагом к завершению войны в Украине должно стать четкое подтверждение намерения Запада принять Украину в НАТО. По его мнению, именно отсутствие однозначной позиции союзников побуждает российского диктатора Владимира Путина продолжать агрессию.

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