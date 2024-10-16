Богатейший человек мира пытается повлиять на результат выборов в ноябре с помощью пожертвований. Илон Маск выделил почти $75 млн для помощи Дональду Трампу в попытке вернуть Белый дом. Маск сделал несколько многомиллионных пожертвований в 3 квартале в пользу America Pac. Об этом стало известно 15 октября после опубликования отчетности.

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Згідно даних OpenSecrets, America Pac вже витратила понад $96 млн на просування Трампа і близько $10 млн на допомогу республіканцям у виборах до Конгресу. Серед інших великих донорів комітету Маска America Pac його партнери по бізнесу і інвестори.

Трамп також отримав значну фінансову підтримку від Міріам Адельсон, дружини покійного забудовника казино Шелдона Адельсона, яка надала $95 млн на підтримку про-трампівського комітету Preserve America.

Деталі про масштаб пожертви Маска і Адельсон, найбільших його донорів, стають відомими в той час, як колишній президент намагається закрити розрив у фінансуванні з демократичною суперницею Камалою Гарріс у напруженій президентській гонці.

За даними опитувань Financial Times, Гарріс випереджає Трампа на 2,6% на національному рівні, але в семи ключових штатах ситуація залишається рівною, і до виборів залишається лише три тижні.

America Pac найняв агітаторів у ключових штатах, таких як Пенсильванія та Мічиган. На своєму вебсайті група заявляє, що зарплата починається від $30 на годину. Група також пропонує людям $47 — наступний президент США стане 47-м — "за кожного зареєстрованого виборця, якого ви порекомендуєте і який підпише петицію на підтримку Першої та Другої поправок" до Конституції США, що захищають свободу слова та право на носіння зброї відповідно. (Блін, я памʼятаю часи, коли українці наймали американських технологів, а тепер, таке враження, хтось їм людей Черновецького порадив чи шо).

Якщо Трамп переможе, він пообіцяв призначити Маска очільником комісії з аудиту федеральних витрат і регуляцій. Маск назвав вибори 2024 року останнім шансом для демократії США та заявив, що нелегальні мігранти захоплять країну, якщо переможе Гарріс. Маск висловлював розчарування адміністрацією Байдена-Гарріс, яку він вважає ворожою до його бізнесів, навіть попри те, що його статки зросли у десять разів з 2020 по 2024 рік, до $246 млрд.

Тут я ще нагадаю, що Ілон Маск отримає значну частину фінансування для своїх проєктів безпосередньо від держави, отримує податкові пільги, але при цьому відкрито фінансує одного з кандидатів і всім це норм.

До речі, в Україні теж є такі хлопці - які отримують бюджети від держави чи великих міст, а потім фінансують чиїсь політичні проєкти. Напишу про це скоро. Але щоб в США, які нас вчать боротьбі з корупцією і так нахабно - мама-мама, боже-боже. А якщо серйозно, то це трешняк і ганьба усе.