Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Китай с государственным визитом, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что одной из ключевых тем во время диалога политиков станет война РФ против Украины.

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Официальный Париж надеется отговорить Си от поддержки страны-агрессора России и, как следствие, изменить правила игры, склонив Пекин к потенциальному диалогу об условиях прекращения боевых действий. Об этом сообщает The Guardian.

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай пытался позиционировать себя как стремящегося к мирному урегулированию конфликта. Однако среди западных политиков недавний визит Си к российскому диктатору Владимиру Путину вызвал обеспокоенность. В ходе своего китайского турне Макрон намерен подчеркнуть позицию ЕС в отношении опасности поддержки РФ и, как следствие, эскалации войны.

Также во Франции рассматривают Китай как единственную страну, способную открыть каналы связи для всех сторон и оказать эффективное дипломатическое давление на Путина. Вместе с тем Макрон хочет твердо стоять на своем в вопросе о войне в Украине, занимая при этом прагматичную позицию, которую называют "другим путем" в отличие от прямо конфронтационного тона, который часто звучит в США.

В свою очередь Politico пишет, что французский лидер преследует, в том числе, собственную выгоду от визита в Китай. Макрон хочет разыграть "личную карту" со своим китайским коллегой после того, как в прошлом году на него обрушился шквал критики за многочасовые бесплодные телефонные разговоры с диктатором Путиным.

Собеседник издания из Елисейского дворца на условиях анонимности похвастался, что количество мировых лидеров, которые могли бы провести углубленную дискуссию с Си, можно пересчитать на пальцах одной руки. Однако учитывая неудачные попытки Макрона играть центральную роль в урегулировании конфликтов, таких как прекращение войны в Украине или спасение ядерной сделки с Ираном, у западных политиков есть сомнения в том, что эта поездка принесет серьезные результаты.

К слову, накануне визита в Пекин французский лидер провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Как сообщает издание Reuters, политики договорились о привлечении Китая для ускорения окончания войны в Украине.

Елисейский дворец заявил, что Макрон и Байден надеются, что Китай сможет внести свой вклад в усилия по урегулированию российской агрессии против Украины.

"Два лидера заявили о своей совместной готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира", – говорится в заявлении офиса Макрона.

Напомним, главный военный преступник России Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ и пытается создать так называемую антизападную коалицию. К этой антизападной концепции Кремль пытался привлечь в том числе Китай, однако лидер Си Цзиньпин не захотел вступать в открытый геополитический конфликт РФ с Западом.

К слову, в Китае допустили возможность встречи или телефонного разговора своего лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий вопрос обсудили Киев и Пекин.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз настаивает на переговорах китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломаты ЕС прилагают усилия для проведения разговора, считая, что Китай должен взаимодействовать в вопросе урегулирования войны не только с РФ, но и с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала Россия против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Там обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствовании "мирным переговорам".

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