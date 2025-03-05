Макрон может посетить Вашингтон вместе со Стармером и Зеленским: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут вместе отправиться в Вашингтон на переговоры. Поездка может состояться в "ближайшем будущем" по инициативе французской стороны.

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Об этом 5 марта сказала журналистам пресс-секретарь правительства Франции Софи Примас после заседания Совета министров, передает Le Figaro. По ее словам, поездка Макрона с Зеленским и Стармером "рассматривается".

"Рассматривается возможность возвращения президента Макрона в Вашингтон вместе с президентом Зеленским и его английским коллегой", – сказала Софи Примас.

Она не уточнила дату поездки, которая должна состояться "в ближайшей перспективе".

Позже ей задали уточняющий вопрос о предполагаемых сроках визита и о том, кому принадлежит эта идея, на что она ответила, что у нее нет такой информации, но она ожидает, что это произойдет "в ближайшем будущем", пишет The Guardian.

Она заявила, что, по ее мнению, встреча является инициативой Франции.

В то же время официальный представитель Елисейского дворца позже пояснил, что на данный момент нет четких планов поездки Макрона в Вашингтон.

Как пишет The Guardian, именно президентский офис Макрона в Елисейском дворце отвечает за его международную программу и отчет о внешней политике.

В среду, 5 марта, в 20:00 вечера (21:00 по Киеву) Макрон должен выступить перед французами накануне саммита в Брюсселе, посвященному обороне Европы.

Источник, близкий к президенту Франции, сообщил AFP, что в своей речи Макрон должен в первую очередь оценить и проанализировать решение президента США Дональда Трампа положить конец войне в Украине любой ценой.

Также он может объявить о "следующих шагах" дипломатического процесса.

"Мы ощущаем очень сильную обеспокоенность среди французов", – рассказал источник, имея в виду количество писем по этому вопросу, "увеличившееся в 15 раз", полученных Елисейским дворцом за последние недели.

Президент выступит, чтобы ответить на них и трансформировать эти тревоги в желание действовать и двигаться вперед, сказал источник.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки военной помощи и предоставление разведданных Украине после спора Зеленского и Трампа в Белом доме. По данным СМИ, Америка перестала передавать разведданные, которые могут быть использованы для ударов по целям в РФ.

Ранее стало известно, что Франция и Британия обсуждают частные способы достижения устойчивого мира в Украине. Однако никакой конкретной договоренности пока нет, заявил министр вооруженных сил Британии Люк Поллард.

Напомним также, Макрон пригласил в Париж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Главной темой переговоров станет война РФ против Украины.

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