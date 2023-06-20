Макрон и Мелони договорились о дальнейшей поддержке Украины в войне

Во вторник, 20 июня, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили помощь Украине. Их встреча прошла в Елисейском дворце в Париже.

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Об этом пишет RaiNews. Политики пришли к согласию насчет того, что Италия и Франция будут продолжать поддерживать Украину в войне с РФ столько, сколько потребуется, заявила Мелони.

"Если мы этого не сделаем, мы не сможем прийти к миру во всем мире, мы окажемся в гораздо более хаотичном мире с войной, которая приближается к нашему дому. Украинцы также защищают нашу свободу", – сказала она.

Премьер выразила надежду, что после этого диалога Рим и Париж смогут еще больше и лучше помогать Украине в будущем.

Она также прокомментировала развертывание в Украине системы ПВО SAMP/T, предоставленной Италией и Францией.

"Ракетный комплекс SAMP/T работает. Это фундаментальная система для защиты гражданских, и мы должны гордиться тем, что так много работали, чтобы предложить этот инструмент в кратчайшие сроки", – отметила Мэлони.

Макрон, обращаясь к ней, поблагодарил премьера за "ясность ее приверженности, поддержку и наше сотрудничество по этому вопросу".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня Эммануэль Макрон заявил, что французско-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T уже работает в Украине. Эта система противовоздушной обороны была обещана нашей стране несколько месяцев назад.

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