Путин пытается создать антизападную коалицию: в ISW объяснили, может ли его поддержать Си Цзиньпин

Главный военные преступник России Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ, в которой открыто заявляет о том, что США и их союзники якобы развязали гибридную войну, направленную на ослабление России. Таким образом государство-террорист пытается создать так называемую антизападную коалицию.

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К этой антизападной концепции Кремль пытался привлечь в том числе Китай, однако лидер Си Цзиньпин не захотел вступать в открытый геополитический конфликт РФ с Западом. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что новая концепция внешней политики России изображает Запад как "антироссийскую и международно-дестабилизирующую силу" в гораздо большей степени, чем предыдущая концепция внешней политики РФ 2016 года. Диктатор в новой концепции заявляет целью России создание "многополярного миропорядка". При этом, обвиняя США в "доминировании в мировых делах", страна-агрессор пытается подчинить себе широкие внешнеполитические задачи. В документе утверждается, что большая часть человечества якобы "заинтересована в конструктивных отношениях с Россией".

По мнению аналитиков, кремлевский диктатор встречался в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы попытаться склонить его вступить в так называемую антизападную коалицию. Следовательно, новая концепция внешней политики РФ направлена на поддержку попыток Кремля активизировать предложения странам сформировать более сплоченный антизападный блок.

Однако предложение диктатора о создании антизападного блока во время визита Си в Москву не было воспринято положительно. По мнению ISW, лидер Китая отказался объединиться с предполагаемым геополитическим конфликтом Путина с Западом. Не малую роль выборе Си сыграло падение экономической мощи России и провалы армии РФ в Украине.

Также аналитики отмечают, что Кремль решил обнародовать новую концепцию внешней политики накануне вступления в должность председателя Совета Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для будущих риторических усилий в ООН, направленных на формирование антизападной коалиции.

Напомним, в Китае допустили возможность встречи или телефонного разговора своего лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий вопрос обсудили Киев и Пекин.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз настаивает на переговорах китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дипломаты ЕС прилагают усилия для проведения разговора, считая, что Китай должен взаимодействовать в вопросе урегулирования войны не только с РФ, но и с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай в очередной раз выступил за дипломатическое урегулирование войны, которую развязала Россия против Украины, назвав ее "украинским кризисом". Там обвинили "некоторые страны" в умышленном препятствовании "мирным переговорам".

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