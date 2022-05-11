Франция, французы...

Я, видимо, что то не понимаю. Или нет, я прекрасно понимаю, но в мире слишком много различных интересов, которые не сопоставляются вместе никак. Макрон, решил говорить с исторической точки зрения. Он считает, что нельзя доводить Россию до состояния поражения, а-ля Версаль 1918 год. Логика в этом смысле в том, что после подобного мирного договора, как был в Версале, это привело к появлению и возвышению Гитлера. Гитлер как бы играл на тех же нотках, что играет Путин - паранойя, национализм, реваншизм. И Макрон жутко боится подобного, но в России сейчас.

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А смысл на самом деле совсем в другом. Нужно полное, окончательное поражение России, её разделение и её демилитаризация на долгие, долгие годы. А в идеальном плане нужна западная оккупация России и её длительная перестройка в нормальную страну, где исчезнет этот идиотизм, что правит там столетиями. Ведь сейчас, даже если Путина не будет и всю его камарилью разогнать - народ ведь выберет всё тоже самое. Потому что нет образования, нет желаний изменить систему экономики, нет люстрации. И так далее, где в общем то ничего нет. Потому нужна долгая оккупация и монументальный по размеру новый план Маршала, только для России с её внешним управлением на ближайшие 100 лет.

Вот тогда, точно не будет русского Гитлера и Россия, русские станут абсолютно европейской нацией, у которых в голове будет образование их детей, покупка машины, поездки в отпуск, стройка дачи, приготовление обеда, нормальное восприятие мира, нормально преподаваемая история, где есть прекрасные вещи и люди, и где есть много страшного, что нужно обозначить как страшное. Вот как живёт западный человек и чем он живёт, можно под копирку предложить и человеку русскому. Вместо пустой гордости за каких то вождей и нужности войны, из за несуществующих угроз, будет обычный набор проблем, обычного человека.

Вот как бы очень кратко, а в чём состоит суть и какой нужен путь. Макрон же, явно заинтересован лишь в одном, чтобы не дай бог себя не потревожить и как можно быстрее снять санкции с Москвы, так как французы любят русских и Путина, куда больше, чем они любят Американцев с навязанной из Америки, как они все считают, для них какой то ненужной войной.

А в Америке в свою очередь совершенно законно спрашивают, а сколько ещё мы будем на себе тащить подобных европейских паразитов? И рано или поздно, но этот вопрос будет решён так как его надо решить.