'Любит провоцировать': Климкин объяснил, почему Макрон начал хамить США и чем это выгодно Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается играть роль коммуникатора коллективного Запада с Китаем, из-за чего делает довольно противоречивые заявления в отношении США. Немалую роль в этом сыграли внутренние проблемы Франции, которые Макрон пытается решить, в том числе, за счет внешней политики страны.

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При этом такая позиция французского лидера выгодна Украине, ведь в таком случает на Западе возникает несколько центров принятия решений. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

По его словам, президент Франции не делает чего-либо без тесной координации с союзниками, вопреки их настроениям и желаниям. В то же время Макрон любит провоцировать, что в первую очередь является положительным сигналом для Украины. Климкин уверен, что для нашей страны важно наличие у Запада нескольких центров принятия решений.

"В то же время Макрон любит провоцировать. Он делал заявления по НАТО, теперь он начал продвигать тему европейской стратегической автономии. Но на самом деле это очень хорошо. Для нас, для нашей поддержки – а она потребуется и в перспективе, – очень важно, чтобы у коллективного Запада было несколько центров принятия решений. Конечно, Соединенные Штаты останутся основным центром, но Европа также должна брать на себя большую часть ответственности – политической, военной, любой", – сказал Климкин.

В то же время бывший глава дипломатического ведомства объяснил, что президент Франции в последнее время сталкивается с потрясениями внутри своей страны. Поэтому он пытается играть роль так называемого коммуникатора коллективного Запада с Китаем.

"Макрон, столкнувшийся с внутренними проблемами из-за пенсионной реформы, хочет продемонстрировать, что он может играть коллективную роль. У него есть желание играть роль коммуникатора коллективного Запада с Китаем. Он поставил перед собой эту задачу и частично ее выполнил", – объяснил Климкин.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает статус-кво Тайваня, который фактически существует как отдельное государство, несмотря на претензии Китая. Также он намекнул, что твердая позиция Вашингтона в поддержку тайваньского суверенитета вовсе не означает, что также пылко его будет отстаивать и Париж.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы Китай помог усадить Украину и Россию за стол переговоров. С этой целью он поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

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