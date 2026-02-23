Украинки активно трудоустраиваются в стране ЕС: занятость выросла почти в 5 раз

В Австрии уровень занятости украинок вырос с около 10% в 2022 году до почти 48% в 2026-м, то есть почти в пять раз. Сейчас в стране проживает более 94 тысяч украинцев, большинство из них женщины трудоспособного возраста, более половины проживает в Вене.

Об этом свидетельствует детальный анализ исследования Австрийского фонда интеграции, на который ссылается австрийское издание Kurier. Если в 2022 году работали лишь около 10% украинок, оказавшихся в Австрии после начала полномасштабной войны, то в 2026 году этот показатель вырос почти в пять раз до примерно 48%.

Для сравнения, уровень занятости среди украинских мужчин сейчас составляет около 51%. Хотя эти цифры все еще ниже показателей среди граждан Австрии, динамика демонстрирует быструю экономическую интеграцию украинцев, прежде всего женщин.

Важной предпосылкой роста занятости стало овладение немецким языком. Подавляющее большинство опрошенных украинцев заявили, что могут общаться на немецком устно и письменно. При этом 30% респондентов оценили свои знания как продвинутые, а еще 38% как базовые. Именно языковая адаптация стала решающим фактором для выхода на рынок труда, особенно в сфере услуг, образования и ухода.

По состоянию на 1 января 2026 года в Австрии] проживало более 94 тысяч украинцев, включая тех, кто жил там еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Более половины из них сосредоточены в Вене.

Демографический портрет украинской общины существенно отличается от среднего по стране, ведь 61% составляют женщины и 39% – мужчины. Украинцы значительно моложе среднестатистического населения Австрии – 30% моложе 20 лет, а 58% находятся в трудоспособном возрасте от 20 до 59 лет. Людей в возрасте 60+ только 12%, что более чем вдвое меньше, чем средний показатель по стране.

Несмотря на положительную динамику, уровень безработицы среди украинцев в Австрии до сих пор заметно выше, чем среди местных жителей – 19% против 7%. Отмечается, что это свидетельствует о барьерах, которые еще необходимо преодолеть – от признания дипломов до доступа к стабильной занятости.

