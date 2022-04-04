'Лукашенко почуял, что пахнет жаренным': Тышкевич указал на показательные изменения в Беларуси

В ближайшее время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может кардинально поменять свою позицию относительно войны в Украине. В Минске начали догадываться, что война России против Украины провалилась.

Об этом написал белорусский оппозиционер, эксперт Украинского института будущего Игорь Тишкевич. В Беларуси произошли сразу несколько существенных политических сдвигов.

"Что-то мне подсказывает, что скоро Лукашенко запоет, как он готов помогать Украине в восстановлении. По крайней мере, есть несколько интересных новостей, которые умещаются в 2 дня", – написал Тишкевич.

Он отметил, что из Беларуси постепенно начали выводить наземную группировку армии РФ, а также авиацию. Сейчас на ее территории остались в основном ракетные войска, которые продолжают обстреливать украинские города.

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Внезапные изменения произошли и с цензурой в СМИ. Так, как отмечает эксперт, сразу несколько изданий опубликовали новости с прямой ссылкой на заявления министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, а также советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

В случае с Верщук, отмечает Тишкевич, белорусское госагентство БелТА опубликовало новость об открытии гуманитарных коридоров, ни словом не обмолвившись о "доброй воле РФ". Другое местное издание – АТН – процитировало заявление Подоляка о том, что "афганского сценария" в Украине не будет, при том, что Подоляк был депортирован из Беларуси в 2004 году, когда он работал оппозиционным журналистом.

"Для баланса дают интервью с Песковым. Но раньше украинскую сторону, ее заявления (без своих комментов) не представляли вообще", – отмечает Тишкевич.

Также АТН опубликовало сюжет о пенсионере из Гостомеля, которого вывезли в Беларусь, в котором говорилось, что 24 февраля началась "бомбежка аэродрома, потом по жилым кварталам".

Помимо этого, сайт агентства БелТА, который ранее блокировался белорусской стороной для Украины, теперь начал открываться даже без использования VPN.

Кроме того, отмечает эксперт, официальный Минск снял ограничение на выезд из страны (в том числе и на территорию Украины) для граждан Беларуси.

"Одним словом, у Путина пока все идет совсем не по плану. И один усатый беларус, который и раньше почуял, что пахнет жаренным, начал крутиться как уж на сковородке", – считает Тишкевич.

Он допустил, что в ближайшее время от Лукашенко можно ожидать новых мирных инициатив, существенной смены риторики относительно Украины, а также попытки "повторить свой кульбит 2014 года и продать тезис об "отличной от российской позиции" Европейскому Союзу и США".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Беларусь уже вовлечена в войну против Украины. Он отметил, что Минск предоставил свою территорию для армии РФ, но должен остановить это.

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