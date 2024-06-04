Под тестом о приговоре Трампу, как и под долгочитом о трампизме люди удивлялись, что его избирателям в большинстве случаев плевать на его приговор. Как и на его лживость. Пора объяснить и о лживости, и об институте репутации в целом, и лично о Трампе.

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Репутація Трампа як брехуна – це не історія його виключно політичної кар'єри.

У 1976 році The New York Times у статті, присвяченій стилям продажу Трампа, писали, що він здатен "перебільшувати і брехати у дрібницях заради продажів". Його роботу на ринку нерухомості підсумував заступник мера Нью-Йорку у 80-х Ален Таунсенд: "Я б не повірив Дональду Трампу, навіть якби його язик був нотаріально завіреним".

У 1989 році Трамп виступав з заявами, що його капітал занижено і що в нього практично немає боргів. На початок 1990 Трамп був винен 4 млрд доларів 70 банкам. Брехав Трамп і про свої пожертви благодійним організаціям, і про батьків. Батько Трампа довго приховував своє походження через антинімецькі настрої і заявляв, що походить від шведів. Сам Трамп повторював це твердження у книзі "Мистецтво укладати угоди". Потім Донні змінив думку і заявляв що його батько народився у Німеччині. Батько народився у Нью-Йорку.

Крім того, Трамп стверджував що його батько дав йому лише 1 млн, які Донні перетворив у 10 млрд. Та насправді він отримав мінімум 413 млн у цінах 2018 року, у т.ч. 140 млн у вигляді позик, які не повернув.

Це я обрав найбільш показові кейси. Насправді їх сотні, зафіксованих і задокументованих. І це ми не торкалися медіа і особистого життя. Тепер давайте про політику. У США президенти неодноразово брехали своїй нації у суттєвих та болючих питаннях. Ейзенхауер – про долю збитого над СРСР літака-розвідника, Ліндон Джонсон брехнею виправдовував війну у В'єтнамі, Клінтон збрехав під присягою заради збереження посту, Буш фальсифікував дані, щоб виправдати напад на Ірак тощо.

Але ніхто і ніколи не брехав так масштабно як Трамп. У 2016 році FactCheck назвав Трампа "Королем брехунів", додавши, що за 12 років існування сайт жодного разу не зафіксував значущої правдивої заяви Трампа і жодного вибачення за неправдиві. Під час кампанії 2016 року і за час президентства у Трампа зафіксували майже 30 тисяч тверджень, які вводять в оману. По 20 разів на день.

Більшість виборців обох партій все розуміють. Чесним та таким, що заслуговує на довіру його вважала рекордно низька кількість виборців: 32% – 2016 рік, 36% – 2020 рік. Обаму перед другим терміном вартим довіри вважало 60%.

Чому тоді Трамп збирає голоси? Він користується кількома прийомами, які надають перевагу нахабній брехні.

Bullshit – підхід для переконання у своїй правоті: тобто замість приховування правди він генерує будь-які факти, дані, аргументи – викривлені, гіперболізовані, фальсифіковані – аби довести свою правоту і подавити опонента. Прийом "якщо брехня розповідається від імені групи, вона допомагає згуртувати групу". Тут на допомогу приходить фрагментація невдоволення і розпалювання ненависті. Брешеш про мігрантів від імені антимігрантів, від імені псевдо маскулінних чоловіків про жінок і ЛГБТ – молодець, про безробіття від імені тих, хто його боїться – і якась частина голосів твоя. Так, Трамп казав що реальний рівень безробіття то 24, то 42%, хоча насправді – не більше 5. Ставка на екзальтоване лідерство. Паттерн поведінки Трампа побудований на соціальному домінуванні та "тваринності". Соціальний психолог Дек Макадамс порівняв стиль поведінки Трампа з поведінкою альфа-самців шимпанзе, відомих своєю агресією. Використання різноманітних теорій від "змов старих еліт" до екстравагантної маячні. Теорії змов допомагають експлуатувати соціальний песимізм, який штовхає до пошуку винних і пошуку простих рішень. Тут до брехні лідера нема діла. І навіть на вирок суду.

Ні, далеко не кожен політик може як Трамп. Для цього треба дуже сприятливі обставини. Але прецедент – вкрай небезпечний. А його непередбачуваність і брехливість робить його надто великим фактором ризику.