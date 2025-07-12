"Логика противоположная": Кислица рассказал, при каком условии Путин согласится на встречу с Зеленским

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Владимир Путин может согласиться на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Однако только после того, как Украина выполнит его ультимативные требования.

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Об этом дипломат сообщил в эксклюзивном интервью Kyiv Independent. Кислица отметил, что во время недавних встреч в Стамбуле украинская сторона предложила прекращение огня как предпосылку для встречи глав государств. В то же время Россия жестко отвергла эту инициативу, требуя капитуляции как начальное условие любого диалога на высшем уровне.

По его словам, на этих так называемых переговорах в Стамбуле российская сторона пришла с мандатом диктовать ультиматум и заставить к капитуляции, у них даже не было мандата выслушивать аргументы украинской стороны и искать общий язык. Зато Украина имела три основных пункта, которые должны были бы обсудить:

прекращение огня;

создание условий для встречи между президентом Украины и кремлевским диктатором;

меры укрепления доверия, которые включали гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными.

"Они [россияне] были категорически против [прекращения огня]. Как на первой, так и на второй встрече они решительно отвергли возможность безусловного прекращения огня до встречи лидеров", – отметил Кислица, отметив, что диалог состоялся только по обмену пленными.

У дипломата спросили, почему Украина так настаивает на встрече Зеленского и Путина, на что Кислица ответил: "Потому что из-за сложности, глубины крупнейшей войны в Европе и всех ее последствий, в сочетании с диктатурой России – где все зависит от воли одного человека – эксперты (делегации) не могут самостоятельно достичь прорывных результатов".

Украинский чиновник отметил, что позиция делегации РФ на переговорах абсолютно подчинена воле Путина. Без новой директивы от него никаких уступок или конструктивных шагов не будет. Поэтому, по словам Кислицы, перспективы новой встречи пока исчерпали себя.

По его мнению, один из элементов тактики России выглядит следующим образом: "Давайте встретимся с нашими экспертами, обменяемся номерами телефонов, чтобы они могли общаться между собой".

Однако повторение моделей "минских групп" или чисто технических переговоров без участия лидеров не будет иметь никакого результата, ведь, по словам Кислицы, Россия пытается заблокировать процесс, прикрываясь мнимой дипломатией. Во время Минского процесса было много движения, путешествий и встреч, но результатов не было.

"То же самое здесь. Они бюрократизируют процесс так, что когда вы говорите Путину: "Нам следует встретиться", он отвечает: "Почему? Эксперты работают". Это также то, что они говорят американцам: "Видите, мы садимся с украинцами". Кстати, они до сих пор называют нас "русскими". На второй стамбульской встрече Мединский сказал: "Это война, где русские убивают русских". Он сидит напротив нас, министра обороны Украины, первого заместителя министра обороны, всяких военных представителей – и говорит нам прямо в лицо: "Вы не существуете как нация, как страна. Это ситуация, когда русские убивают русских"", – заявил дипломат.

Кроме этого, Кислица отметил, что в результате этой агрессивной войны Россия в значительной степени потеряла свой суверенитет, чтобы получить экономическую и политическую поддержку от тех, кто никогда исторически не был естественным партнером Российской империи, Советского Союза или Российской Федерации.

"Россия оказалась, из-за безрассудных действий своего лидера, в отношениях с определенными глобальными игроками, без поддержки которых она бы не выжила – не только в этой войне, но даже как функционирующее государство. Сегодня Россия, пожалуй, более уязвима, чем когда-либо в своей истории", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Кислица заявил, стамбульские переговоры между Украиной и Россией не способны обеспечить реальный прогресс в вопросе прекращения войны, кроме достижения договоренностей по обмену военнопленными. Существенно изменить ситуацию может непосредственная встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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