Литва требует от Беларуси денежную компенсацию из-за миграционного кризиса на границе: о какой сумме идет речь

Официальный Вильнюс требует от Беларуси денежную компенсацию из-за миграционного кризиса на границе, который связан с диктаторским режимом. Речь идет о 200 миллионах евро. Иск подан в Международный суд ООН.

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Об этом сообщают литовские СМИ. Они ссылаются на Министерство юстиции страны. Там добавляют, что в результате этой гибридной атаки Литва понесла значительные финансовые, институциональные и операционные трудности, которые будут оценены как убытки.

По словам министерства, это дело также может иметь значение для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) при рассмотрении миграционных споров с Литвой.

"В заявлении Литовской республики указано, что государство будет требовать возмещения убытков. Первоначальные оценки убытков составляют более 200 миллионов евро, выделенных только на урегулирование кризиса в рамках системы внутренних дел. Расчеты будут пересмотрены", – говорится в комментарии Министерства юстиции, предоставленном СМИ на прошлой неделе.

В своем иске в Гаагский суд Литва утверждает, что такой ущерб с 2021 по 2023 год был вызван вынужденными инвестициями в строительство физического барьера, усиление систем пограничного наблюдения и развертывание на границе большего количества личного состава, "чем когда-либо прежде", из-за действий Беларуси.

Как отметило министерство, МУС рассматривает межгосударственные споры и решает вопрос ответственности государства против другого государства за нарушение международного права. Следовательно, решение этого суда направлено, прежде всего, на защиту законных интересов стороны спора, государства, и возмещение причиненного ущерба.

Однако, по словам министерства, в целом процесс МУС не является изолированным от других и может влиять на оценку предмета спора по делам мигрантов против Литвы, которые рассматриваются Страсбургским судом.

"Это может иметь влияние на другие производства или даже предварительное значение по вопросам, которые будут связаны с ответственностью государства в других делах, например, при оценке причинно-следственной связи между соответствующими событиями и их последствиями", – заявили в Министерстве юстиции.

В ведомстве отмечают, что предварительная связь между судебными производствами заключается в том, что факты, установленные в другом деле, или толкование правовых актов имеют юридическое значение при принятии судебного решения по рассматриваемому делу.

По данным министерства, ЕСПЧ сейчас рассматривает семь отдельных дел против Литвы по вопросам прав мигрантов.

В ответ на наплыв мигрантов Литва с лета 2021 года начала отвлекать нелегальных мигрантов, приказывая им вернуться в Беларусь. Эта практика продолжается и по сей день.

Польша также рассматривает возможность присоединения к иску

Министерство иностранных дел Литвы заявляет, что об участии Минска в преднамеренной организации миграционного кризиса свидетельствует тот факт, что белорусские государственные компании увеличили количество рейсов с Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и проживание для прибывающих иностранцев.

Польша рассматривает возможность присоединения к иску Литвы, сообщает независимый белорусский новостной портал Euroradio со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.

Польское министерство сообщило ему, что ранее было знакомо с планами Литвы подать иск против Беларуси и "соглашается с оценкой Литвы относительно грубого нарушения Беларусью международного права".

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