'Лидерство США неразрывно связано с защитой свободы и демократии': Рада обнародовала обращение к Трампу и призвала продолжать помощь

Верховная Рада Украины обнародовала обращение к американскому президенту Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу, в котором поблагодарила за поддержку и отметила необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства. Нардепы отметили, что украинский народ стремится к миру и верит, что "личная роль Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в быстром прекращении боевых действий".

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Обращение руководства Рады, депутатских фракций и групп было опубликовано на сайте украинского парламента 3 марта. В нем говорится, что вклад США как стратегического партнера Украины "имел решающее значение среди международных союзников в поддержке нашей страны в самые тяжелые времена ее истории".

"Украина глубоко уважает стремление великого американского народа к всестороннему восстановлению мирового лидерства Соединенных Штатов. В то же время мы твердо убеждены, что лидерство Соединенных Штатов на международной арене неразрывно связано с защитой идеалов свободы и демократии, соблюдением международных соглашений, надежностью в отношениях с союзниками и друзьями".

Депутаты Верховной Рады подчеркнули, что ныне поддержка Вашингтона "является как никогда важной для украинского народа и Сил безопасности и обороны", а также для обеспечения безопасности и стабильности на всем европейском континенте.

"Украинский народ больше всех в мире стремится к миру и верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут решающими в быстром прекращении боевых действий и достижении мира для Украины, Европы и всего мира. Верховная Рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по поводу обеспечения переговорного процесса," - заявил депутат.

Парламентарии также отметили необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства со Штатами, в частности в разведке критических полезных ископаемых.

"Верховная Рада Украины подтверждает, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, а Украинский народ – свободным и непокоренным. Вместе мы сильнее!", – говорится в обращении.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 марта Дональд Трамп заявил, что пока не обсуждал прекращение военной помощи Украине. Но Владимиру Зеленскому нужно продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, которую Киеву оказывает Вашингтон.

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