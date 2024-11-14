Личная преданность и Китай, Украина – без внимания. Трамп провел назначения в президентской администрации

Новоизбранный президент США Дональд Трамп через несколько дней после победы на выборах сделал целый ряд назначений на высшие должности в своей администрации, кресла в основном получили его самые ярые сторонники.

Видео дня

Трамп подобрал в свою вторую президентскую администрацию тех людей, которые смогут реализовать его идеи без особых дискуссий. В принципе именно такой подход к формированию команды с его стороны и предполагался. Трамп извлек определенный урок из своего первого президентства и сделал выводы – ему не нужны люди, которые не полностью лояльны, могут говорить ему "нет" в той или иной ситуации, как, скажем, тот же Майк Помпео, которого Трамп не взял на этот раз в администрацию. Сегодня ему нужны исполнители его идей, а не генераторы. И мнения эти будут в основном о внутреннем переформатировании Соединенных Штатов, Китае, но не об Украине и противостоянии с Россией.

О том, как и из кого именно новоизбранный президент США формирует свою администрацию и чего ждать Украине, – в материале OBOZ.UA.

Государственный секретарь: Марко Рубио – главное внимание на Китай

На сегодняшний день Трамп пока остановил свое внимание на сенаторе Марко Рубио как кандидате на должность госсекретаря. Он работает в комитете по международным отношениям и в комитете по разведке Сената и, скорее всего, пройдет через процесс утверждения.

Назначение 53-летнего Рубио, если это произойдет, станет странным поворотом в его отношениях с Трампом. В 2016 году, когда оба политика боролись за президентскую номинацию от Республиканской партии, Рубио называл Трампа "мошенником" и "самым пошлым человеком, который когда-нибудь претендовал на пост президента". Трамп, в свою очередь, называл Рубио "маленьким Марком" и высмеивал его выступления на телевидении.

Рубио имеет репутацию "внешнеполитической ястреба", который выступает за жесткий подход в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Сначала он расходился с теми республиканцами, которые скептически относились к активным действиям США за границей, но в последнее время начал выражаться в поддержку изоляционистской внешнеполитической позиции Трампа, направленную на то, чтобы удержать США от участия в зарубежных конфликтах. Но это не касается противостояния с Китаем. Рубио является одним из самых откровенных сенаторов, выступавших за то, чтобы Штаты были более агрессивными по отношению к КНР.

Что касается Украины, то Рубио повторяет нарративы Трампа по вопросам урегулирования войны, и заявляет, что "конфликт зашел в тупик и должен быть доведен до конца". Несмотря на жесткие высказывания в адрес России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказывать давление на Украину, чтобы она нашла способ договориться с Россией и остаться вне НАТО. Потенциальный госсекретарь был одним из 15 сенаторов-республиканцев, которые в начале года проголосовали против пакета военной помощи Украине на сумму 95 миллиардов долларов. В недавних интервью Рубио заявлял, что Украине необходимо добиваться урегулирования конфликта с Россией путем переговоров, а не зацикливаться на возвращении территорий, которые РФ захватила, начиная с Крыма.

Советник национальной безопасности: Майк Уолтц – из союзников к критикам помощи Украине

Трамп подтвердил, что конгрессмен Майк Уолтц станет его советником по вопросам национальной безопасности. До прихода в политику он служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и Африке, а также работал в Пентагоне.

Советник по нацбезопасности – одна из ключевых должностей в Белом доме: чиновник, занимающий ее, координирует работу всех ведомств, отвечающих за связанные с национальной безопасностью вопросы, докладывает о том, что происходит, главе государства и реализует его политику в этом направлении. При этом президенту не нужно согласовывать с Сенатом назначение советника.

Уолтц – верный союзник Трампа и ярый критик Байдена. Он придерживается "ястребиной политики" по отношению к Китаю и считает эту страну "экзистенциальной угрозой", критикует союзников по НАТО за небольшие расходы на оборону и скептически относится к военной поддержке Украины со стороны США. Чиновник говорил, что ожидает от Трампа, что он подтолкнет Украину и Россию к прекращения военного конфликта путем переговоров.

Майк Уолтц приезжал в Киев летом 2022 года и тогда призывал президента США Байдена направить Украине гораздо больше вооружения. Но в сентябре 2023 года он же написал статью для Fox News под заголовком "Эпоха пустых чеков для Украины от Конгресса закончилась". В публикации он подчеркивал, что военная помощь США должна зависеть от вклада стран Европы.

Главный пранк Трампа: ведущий Fox News – министр обороны

То, что избранный президент неожиданно избрал комментатора и телеведущего Пита Гегсета на должность главы Пентагона, повергло в шок политический бомонд Америки, причем обе его стороны. Там ожидали, что кандидатом будет опытный законодатель или человек с опытом в области оборонной политики.

Да, аналитики ждали сюрпризов от Трампа, но даже учитывая его эксцентричность, объявление ведущего Fox News и ветерана армии министром обороны застало их врасплох. Но, кажется, при втором своем президентстве главное, что ценит Трамп – лояльность. Вот этого у Гегсета относительно Трампа более чем достаточно. Трамп, спорящий со своими собственными министрами обороны, на этот раз планирует поставить лояльного человека, который безоговорочно будет проводить его политику. Риторика Трампа в ходе предвыборной кампании говорит о том, что во время его второго срока Пентагон ждет значительная реорганизация, которую должен реализовать полностью преданный ему человек, пусть даже без необходимого для этого опыта.

В Пентагоне назначение вызвало шок, так как у Гегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности. По этой причине Трамп может столкнуться с трудностями при получении одобрения Сената по назначению Гегсета, несмотря на республиканское большинство.

По Украине позиция скептическая: поддержка Киева не должна быть приоритетом для США, потому что необходимо решить проблемы внутри страны. Что касается НАТО, то Гегсет критиковал союзников по Альянсу за слабость и говорил, что Китай создает армию, специально предназначенную для победы над США. Гегсет, выступая на телеканале Fox, призвал к фундаментальному изменению военных приоритетов США, предупредив, что нынешний акцент на разнообразии ослабляет обороноспособность Америки.

К слову, еще несколько дней назад на должность министра обороны рассматривалась кандидатура бывшего госсекретаря Майка Помпео, считавшегося одним из главных претендентов. Учитывая тот факт, что он ярый сторонник помощи Украине в борьбе с Россией, для нас это было бы просто подарком. Но Трамп лично сообщил, что бывает только в экстренных случаях, что Помпео не будет у него в новой администрации.

ЦРУ возглавит преданный человек

Бывший глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф возглавит Центральное разведывательное управление. Ранее демократы обвиняли экс-главу нацразведки в том, что он передавал секретную информацию в пользу Трампа, чтобы нападать на политических оппонентов – таких, как тогдашний кандидат в президенты Джо Байден. Также именно Рэтклифф развеял "фейк о российском следе" в избирательной кампании Трампа в 2016 году. То есть это преданный человек, который в нужное время пришел на помощь.

Как и большинство этой администрации, Рэтклифф прошел трансформацию от критики Байдена за медленную помощь Украины до заявлений против оказания поддержки.

Национальную разведку возглавит "защитница" России

Трамп предложил назначить бывшую конгрессвумен Тулси Габбард директором нацразведки США. Габбард – офицер, ветеран войны в Ираке. Ранее она рассказывала об "украинских биолабораториях", которые могут выпускать смертельные патогены и о том, что "США виноваты в военной агрессии" России, потому что "провоцировали" агрессора многие годы. Называла политику США по отношению к Украине "другим Афганистаном". Она критиковала администрацию Байдена, говоря, что боевых действий в Украине можно было бы избежать, если бы администрация "признала законные опасения России" по поводу потенциального вступления Киева в НАТО. В 2017 году тайно посетила Сирию и встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом, чем вызвала резкую критику.

Ранее представляла Демократическую партию, но покинула ее ряды из-за ряда разногласий по ключевым вопросам, в частности, о помощи Украине и поддержала Трампа на выборах.

Маск получил полномочия

Предприниматель Илон Маск, а также основатель биотехнологической компании и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят Департамент эффективности правительства и будут работать над сокращением расходов и реструктуризации федеральных агентств.

Похоже, Илон Маск после победы Дональда Трампа идет по пути украинских олигархов, то есть монетизирует свою моральную и финансовую поддержку, оказанную им Трампу, в собственное обогащение. О том, что Маск может стать новым "олигархом", влияя на республиканца для поддержки своих проектов, пишет Bloomberg, отмечая, что предприниматель относится к кампании республиканца как к своему бизнесу.

DOGE будет работать вне федерального правительства и ожидается, что Маск не станет официальным государственным служащим, а значит, от него, скорее всего, не потребуют избавиться от бизнес-империи.

Главный критерий – преданность

"Если посмотреть на все назначения Трампа, то главный критерий – преданность. То есть нет людей, которые даже теоретически могли бы стать в оппозицию к нему. Конечно, есть назначения профессиональных людей. Имеется в виду его глава администрации Уайлс, а также Уолтц и Рубио. Но понадобится ли их мнение Трампу – большой вопрос" – такое предположение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По мнению дипломата, совершенно неожиданное назначение от Трампа на пост министра обороны Пита Гегсета – человека, имеющего боевые навыки, но без организационного и военно-стратегического опыта работы. Его назначение связывают с тем, что он лично нравится Трампу, и это человек, который также находится на передовых позициях в трамповском движении "Сделать Америку снова великой".

Что касается проблем, которые могут возникнуть при утверждении кандидатуры нового министра обороны, то Олег Шамшур считает, что хотя этот шаг и вызвал недоумение даже у республиканцев, но надо понимать, что сейчас Республиканская партия настолько находится под контролем Трампа, что даже сенаторы, которые традиционно занимают такую более или менее независимую позицию, вряд ли будут против Гегсета. Очевидно, процесс его утверждения будет сложнее, чем назначение того же Рубио, но в конечном варианте практически нет сомнений, что все кандидатуры Трампа пройдут.

"Для нас, конечно же, важно, кого назначили или планируют это сделать во внешнеполитический блок. Здесь ключевыми должностями являются советник по Нацбезопасности и госсекретарь. Относительно назначения Рубио, то пока нет полной уверенности, ведь его кандидатура подвергается критике со стороны некоторых людей из ближайшего окружения президента США. Он в свое время довольно критично говорил о Трампе, но потом полностью стал, как говорится, в строй.

И все же следует иметь в виду, что внешнюю политику будет определять сам Трамп. Ему опять же не нужны люди, которые будут давать советы, противоречащие его взглядам. И Уолтц, и Рубио полностью будут выполнять приказы Трампа и будут его верными солдатами", – считает Шамшур.

По мнению дипломата, еще один фактор обусловил назначение и Рубио, и Уолтца – они являются "ястребами" по отношению к Китаю. Оба придерживаются очень жесткой линии по отношению к КНР, и это в принципе отвечает намерениям Трампа.

Они также были известны тем, что достаточно критически относились к России и сейчас говорят, что не любят Путина, но сегодня все же существуют полностью в рамках подхода к вопросу российско-украинской войны, который определил Трамп, поддерживая те идеи, которые указаны в так называемом "мирном плане" для Украины. Рассчитывать, что эти двое каким-то образом будут пытаться убедить Трампа по Украине, вряд ли возможно.

"Внешнеполитический приоритет администрации Трампа – главный и экономический, и стратегический противник на международной арене Китай. Все будет подчинено именно этому противостоянию. И именно поэтому для Трампа важно закончить войну в Украине как можно скорее. Даже не потому, что у него есть антипатия к Украине. Просто он хочет развязать руки на китайском направлении, чтобы сосредоточиться на внутренних вопросах – экономике и иммиграции. Поэтому как будет окончательно выглядеть его план урегулирования войны в Украине, еще увидим, но то, что уже известно сегодня, не дает никаких оснований для оптимизма. Конечно, это совершенно не отвечает национальным интересам Украины. По моему мнению, это просто план капитуляции Украины", – отметил Олег Шамшур.