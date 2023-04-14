ЛГБТ-сообщество – за, Церковь – против. Что предусматривает законопроект о регистрированных партнерствах

Более месяца назад, 7 марта, по инициативе народных депутатов от политических партий "Голос" и "Слуга Народа" в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств". Если его примут, то заключить регистрируемое партнерство смогут как разнополые, так и однополые пары.

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Позже, 28 марта, на сайте президента Украины была зарегистрирована электронная петиция в поддержку этого законопроекта, которая на момент публикации собрала почти 18 216 подписей из необходимых 25 000. А 7 апреля законопроект поддержал Комитет молодежи и спорта Верховной Рады Украины.

А пока документ проходит все необходимые согласования перед тем, как попасть в сессионный зал (даты рассмотрения законопроекта пока нет), OBOZREVATEL разбирался – о чем этот законопроект, какие изменения он с собой принесет, если станет законом, и как на него реагируют разные слои населения.

Основной акцент как в законопроекте, так и в петиции делается на нужды представителей украинского ЛГБТ-сообщества, среди которых авторы отмечают военных, не имеющих возможность оформлять официальные отношения с партнерами и партнершами.

Ожидается, что заключение такого партнерства поможет в отношении имущественных и неимущественных прав, например: право посещать близкого человека в больнице или иметь право на тело, если военный или военная погибли на войне. Инициатор законопроекта, народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун утверждает, что во время полномасштабной войны важность этого отмечали ЛГБТ-военные.

В пояснительной записке отмечается, что основная задача законопроекта – закрепление в законодательстве нового института регистрируемых партнерств. Для этого перед документом было поставлено несколько целей, в частности: определить правовые и организационные принципы регистрируемых партнерств, правовой статус, личные неимущественные и имущественные права и обязанности регистрируемых партнеров, порядок и последствия государственной регистрации и порядок прекращения регистрируемого партнерства.

О чем законопроект

Согласно законопроекту, регистрированным партнерством является зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного полов, в основе которого лежат взаимоуважение, взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимные права и коррелирующие с определением семьи обязанности в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины.

При этом в законопроекте уточняется, что зарегистрированное партнерство не является браком, а также то, что проживание лиц одной семьей не является зарегистрированным партнерством, если соответствующий союз не зарегистрирован.

После государственной регистрации партнеры приобретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства относительно друг друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.

Регистрация партнерства проводится после 10 дней со дня подачи соответствующего заявления, а расторжение возможно как по общему заявлению, так и по волеизъявлению одной из сторон (судом в порядке отдельного производства, при этом мер по примирению или установлению причин расторжения не производится).

Проектом также предусмотрены положения о возможности регистрации партнерства при отсутствии одного лица или вне органа регистрации актов гражданского состояния (к примеру, когда лицо является военнослужащим).

Законопроект также содержит положения о договоре регистрируемого партнерства и требования по его заключению. Если в таком договоре не предусмотрено иное, то на имущество, приобретенное регистрируемыми партнерами за время пребывания в партнерстве, распространяется режим совместной собственности.

Проектом закона предусмотрены положения для социальной защиты партнеров, решен вопрос в случае пропажи без вести или смерти другого из партнеров (в том числе вопроса наследования).

Важно отметить, что этот законопроект не регулирует вопрос отцовства регистрируемых партнеров.

Для урегулирования всех нововведений законопроект предусматривает внесение изменений в более 40 законодательных актов (кодексов и законов), фактически уравнивая в них термины "брак" и "регистрированное партнерство", но не подменяя одно другим. В частности, изменения предлагается внести в Кодекс законов о труде, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Семейный кодекс Украины, Земельный кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины, Закон Украины "О пенсионном обеспечении", Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", Закон Украины "О нотариате", Закон Украины "О банках и банковской деятельности", Закон Украины "О гражданстве Украины", Закон Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении", Закон Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния", Закон Украины "Об исполнительном производстве", Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", Закон Украины "Об основных принципах молодежной политики" и т. д.

При этом законопроект не предусматривает внесения изменений в уголовное, административное и налоговое законодательство. Для внесения этих изменений авторы обещают зарегистрировать отдельные законопроекты.

Реакция в обществе – сторонники законопроекта

Как и ожидалось, на появление такого законопроекта положительно отреагировали ЛГБТ-активисты. Так, журналистка и правозащитница Лиза Кузьменко назвала этот документ "тестом на человечность и демократию" для Украины.

"Надеюсь, мы его не провалим, потому что там, где защищаются права меньшинства, обязательно будут защищаться и права большинства. Геи и лесбиянки – полноправные граждане Украины. Мы также платим налоги, волонтерим, воюем и хотим иметь не только равные обязанности, но и равные права", – прокомментировала Лиза Кузьменко

Со своей стороны исполнительный директор ОО "Точка опоры ЮА" Татьяна Касьян отметила, что в Украине еще никогда не было столько каминг-аутов, как за год полномасштабной войны. По ее словам, в большинстве своем их делают ЛГБТ-военные, которые находятся на фронте и рискуют не вернуться.

"Я пишу это, и мне страшно, обидно до слез, что мы уже почти девять лет в этой войне ежедневно теряем наших людей, а они и в последние секунды своей жизни не чувствуют, что их страна приняла их как равных. Кому будет плохо от того, что люди смогут зарегистрировать партнерство и будут уверены, что государство защитит их и их партнеров и партнерш? Я вам отвечу: никому. Ну разве что российские пропагандисты будут бесноваться. Но не безразлично ли?" – озвучила свое мнение Татьяна Касьян.

Координатор по политике и законодательству Национального ЛГБТИ-консорциума #LGBTI_PRO Святослав Шеремет также поддержал эту инициативу, заявив, что "узаконивание партнерских отношений является мощнейшей новацией, которую только может сделать государство в современных условиях".

Реакция в обществе – противники законопроекта

Но если либеральная часть украинского общества поддержала законопроект, то приверженцы традиционных семейных ценностей выступили категорически против. В том числе и официально.

Так, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и отдельно Православная церковь Украины выступили против создания института "регистрированных партнерств".

Религиозные сообщества выразили свое возмущение законопроектом № 9103 и обратились в Верховную Раду с призывом отклонить данный документ и не допустить "очередной попытки легализации в Украине так называемых однополых браков под видом регистрируемых партнерств".

"Можем прогнозировать, что в случае принятия вышеуказанного законопроекта следующим шагом лоббистов однополых отношений станет инициирование возможности усыновления детей однополыми парами, со всеми крайне негативными последствиями для формирования личности таких детей и лишением их естественного права на воспитание в полноценной семье – имея и отца и мать", – отмечается в обращении ВСЦиРО.

В свою очередь Священный Синод ПЦУ принял заявление, в котором подчеркнул неприемлемость законопроекта № 9103, который "противоречит естественному Богом установленному закону, нарушающему нормы Конституции Украины по определению брака как союза одного мужчины и одной женщины, несущей угрозу для общественной морали, в частности для морального и психологического здоровья детей и их права на воспитание в семье, созданной на основании брака мужчины и женщины, и будет усугублять демографическую ситуацию в Украине".

Ополчились против законопроекта и местные советы западного региона Украины. В частности, депутаты Луцкого и Ивано-Франковского городских советов, а также Львовского и Ивано-Франковского областных советов поддержали обращение к Верховной Раде, в котором призвали не допустить принятия законопроекта № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств" как такого, что "может привести к уничтожению национальных ценностей".

"Национально-освободительная московско-украинская война должна максимально сосредоточить украинское общество на победе над московским врагом и принятии соответствующих законов, ориентированных на усиление фронта и тыла одновременно. Наблюдаем крайне угрожающие две основные тенденции, которые не только поднимают или отдаляют нашу победу над Москвой, но идеологически уничтожают и морально развращают украинское общество. Речь идет о нападках на две определяющие общественные ценности: национальное и семейное воспитание", – говорится в обращении.

Местные депутаты переживают, что принятие этого законопроекта станет шагом к признанию однополых браков и со временем гражданские партнерства по своим правам будут приравнены к семье. Они также ссылаются на статью 51 Конституции Украины и статью 21 Семейного кодекса, где брак определяется как союз женщины и мужчины.

Не все однозначно и в Верховной Раде. Народный депутат от "Свободы" Оксана Савчук выступает категорически против данного законопроекта, отмечая риски демографической ситуации Украины

"Нынешняя демографическая ситуация определена среди угроз национальной безопасности. Принятие подобных законопроектов – угроза национальным интересам Украины", – заявила Оксана Савчук.

Со своей стороны инициатор законопроекта Инна Совсун возмутилась заявлениям представителей местного самоуправления, призвав их "быть ближе к людям".

"Мне крайне странно читать, как депутаты Луцкого горсовета называют ЛГБТ- военных, защищающих наше государство, "педофилами и наркоманами". Я хочу пожелать этим депутатам местных советов быть ближе к людям и переселиться в реальный мир, реальную Украину. … А в реальной Украине есть ЛГБТ-люди, воюющие в рядах Вооруженных сил. И если еще несколько лет назад только один военный отважился анонимно рассказать о своей гомосексуальной ориентации, то сегодня в Украине насчитывается более сотни открытых ЛГБТ-военных. Чем дальше, тем больше людей будут смело и открыто говорить о себе. Это люди, которым вы обязаны жизнью и безопасностью, депутаты местных советов. И у этих военных есть любимые, имеющие право на юридическую защиту и гарантии со стороны государства", – заявила Инна Совсун.

Что дальше

Сейчас законопроект проходит рассмотрение в комитетах Верховной Рады, имея уже одно согласование. Однако настоящие баталии вокруг него развернутся во время голосования в сессионном зале. Для того чтобы проект закона был принят, он должен набрать не менее 226 голосов в первом и втором чтениях, после чего получить подписи председателя Верховной Рады и президента Украины. Когда это произойдет и произойдет ли вообще – пока неизвестно.

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