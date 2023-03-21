Левочкина исключили из Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки

Народные депутаты Украины проголосовали за исключение народного депутата ныне запрещенной в Украине партии ОПЗЖ (сейчас группа "Платформа за жизнь и мир") Сергея Левочкина из Комитета Совета по безопасности и обороне. Он сбежал из Украины еще до начала широкомасштабного вторжения России.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, за постановление №9109 проголосовало 236 избранников.

"Совет поддержал исключение Левочкина Сергея из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", – говорится в сообщении.

17 февраля стало известно, что Левочкин написал обращение главе ВР Руслану Стефанчуку с просьбой перевести его в парламентский Комитет молодежи и спорта. Кроме того, в Раде зарегистрировали проект постановления №9022 с предложением отозвать Левочкина из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Его инициировали народные депутаты из фракции "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Левочкин вылетел из Украины 10 февраля, а его сестра Юлия Левочкина еще раньше – 26 января. В Украине Левочкина засекли только через 5 месяцев после начала войны – в июле 2022 года. Он появился на двух пленарных заседаниях Рады, а через неделю уже решил развлечься на футбольном матче в Польше.

А в декабре 2022 года депутаты Верховной Рады большинством голосов лишили мандата Юлию Левочкину. "За" проголосовали 285 парламентариев.