Левочкин из ''батальона Монако'' дал о себе знать письмом Стефанчуку. Документ

Народный депутат ныне запрещенной в Украине партии ОПЗЖ (сейчас "Платформа за жизнь и мир") Сергей Левочкин попросил перевести его в парламентский Комитет молодежи и спорта. Сейчас он является членом Комитета по национальной безопасности и обороне.

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Соответствующее обращение Левочкин, который стал одним из позорных представителей "батальона Монако" – VIP-беглецов из Украины перед началом вторжения России, написал главе ВР Руслану Стефанчуку. Документ опубликовало издание УП в пятницу, 17 февраля.

"...прошу рассмотреть мое заявление и согласовать избрание меня членом Комитета Верховной рады Украины по вопросам молодежи и спорта, освободив меня от обязанностей члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", – говорится в заявлении Левочкина.

В нем также указано, что глава группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко это обращение согласовал.

Заместитель главы комитета, куда просится Левочкин, Марьяна Безуглая в комментарии изданию подтвердила, что нардеп сообщил его членам об обращении к Стефанчуку.

Накануне в Раде зарегистрировали проект постановления №9022 с предложением отозвать Левочкина из комитета по нацбезопасности и обороне. Его инициировали народные депутаты из фракции "Слуга народа".

Напомним, что Сергей Левочкин вместе с сестрой Юлией Левочкиной покинули государство, на котором обогатились, еще до полномасштабного вторжения российской армии. Это произошло 10 февраля.

В Украине Левочкина засекли только через 5 месяцев после начала войны – в июле 2022 года. Он появился на двух пленарных заседаниях Рады, а через неделю уже решил развлечься на футбольном матче в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады большинством голосов лишили мандата Юлию Левочкину, сбежавшую из Украины перед масштабным вторжением РФ. "За" проголосовали 285 парламентариев.