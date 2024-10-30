Декларирование наследства в $62 млн наличными выглядит как классическая схема легализации теневых/нелегальных доходов. Вот как это обычно работает:

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1. "Наследство" без налогов: Декларант указывает, что получил наличные деньги от родственника первой или второй степени. Это позволяет обойти налог на доходы физлиц — ставка НДФЛ становится 0%, а фактическая сумма наличных денег не подлежит проверке, согласно законодательству.

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2. Запитання про походження? Немає відповіді: На питання про джерело коштів "спадкодавець" може відповісти, що "не знає", мовляв, хтось подарував померлому ще за життя.

Так гроші стають легальними, а в податкових звітах — "білими".

У цьому випадку все ще цікавіше. Брат декларанта — одружений на доньці російського генерала, який в Полтаву вкладав мільярдні корупційні статки. Тому вони при перевірці заявлять, що родина брата подарувала ці кошти батькам, а тепер по заповіту вони перейшли їм. Начебто все легально, але в законодавстві України є одна норма, яка може легко знищити їх схему легалізації. Про цю норму мало хто знає, тому дуже велика кількість порушень при використанні цієї схеми, і цю схему можна легко визнавати нікчемною.

Але, на жаль, більшість представників правоохоронних/контролюючих органів також не знають цієї норми.