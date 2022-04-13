Ле Пен выдала, что выведет Францию из структур НАТО в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала вывести Францию из структур НАТО в случае победы на выборах. При этом о полном выходе из Альянса речь не идет.

Об этом лидер "Национального объединения" заявила на пресс-конференции 13 апреля. По словам Ле Пен, страна уже покидала интегрированные структуры командования в 1966 году, а вернулась в их состав во время правления бывшего президента Франции Николя Саркози в 2009 году.

Следующие изменения не повлияют на выполнение Францией обязательств перед НАТО, в том числе 5 поправки. В ней говорится о взаимной защите между членами Альянса.

Видео дня

Также кандидатка в президенты высказалась о будущем сотрудничестве в рамках ЕС в случае ее победы. Ле Пен не собирается выходить из союза. При этом она выразила надежду на дальнейшее эволюционирование ЕС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ле Пен сокращает разрыв с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном перед вторым туром выборов президента Франции.