Лаврову пожаловались, что Запад готовит Молдову к войне с Россией

Москва расценивает курс Кишинёва на укрепление оборонного потенциала как часть подготовки страны к возможному конфликту с Россией. По мнению Кремля, аналогичные процессы происходили в Украине до начала полномасштабной войны.

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Об этом заявил посол России в Молдове Олег Озеров. Интервью дипломата опубликовали российские СМИ.

Москва связывает военное сближение Молдовы с западными странами с их противостоянием России.

"Курс официального Кишинева на форсированную милитаризацию обусловлен исключительно интересами западных кураторов, которые неистово стремятся к "стратегическому поражению" России и заявляют о подготовке к вооруженному столкновению с ней к 2030 году", — сказал Озеров.

Российский дипломат утверждает, что речь идет не только об увеличении военных расходов. Молдова также расширяет сотрудничество с евроатлантическими оборонными структурами, укрепляет военную инфраструктуру и принимает инструкторов НАТО.

Отдельно Озеров заявил о якобы использовании территории Молдовы для нужд украинской армии. В то время как западные партнеры планируют производство в стране компонентов для беспилотников, антидронового оборудования и систем радиоэлектронной борьбы.

"У граждан республики не могут не вызывать тревогу, в частности, планы западных спонсоров использовать молдавскую территорию в интересах ВСУ для производства компонентов беспилотников, антидронового оборудования, систем радиоэлектронной борьбы и подготовки операторов БПЛА", — заявил посол России в Молдове.

По мнению российского дипломата, западные страны якобы применяют в отношении Кишинева модель, которую Москва ранее описывала как подготовку Украины к противостоянию с Россией.

"К сожалению, в Молдове отчетливо прослеживается копия этих деструктивных процессов с той лишь разницей, что местное население в основном сохраняет иммунитет к „нацистскому вирусу"", – отметил Озеров.

Посол РФ также заявил, что Россия якобы не заинтересована в военной конфронтации с Молдовой.

"Со своей стороны Россия никогда не стремилась к конфронтации и ни в коей мере не заинтересована в том, чтобы Молдова повторила незавидную судьбу соседнего государства", – сказал Олег Озеров.

Отдельно дипломат раскритиковал политику Кишинева в отношении Москвы. Он связал ухудшение двусторонних отношений с евроинтеграционным курсом Молдовы, выходом из СНГ и сокращением экономических и гуманитарных контактов.

Молдавские власти якобы используют тему "российской угрозы" для отвлечения населения от внутренних проблем.

"Кроме того, понятно, что "российская угроза" всегда служила для власти способом отвлечь население от собственных управленческих провалов", — считает дипломат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Мая Санду заявила, что Молдова, Украина и Румыния должны усилить сотрудничество в сфере защиты воздушного пространства на фоне российской агрессии против Украины. Президент Молдовы сделала соответствующее заявление после трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Румынии Никушором Даном.

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